Colegas de Dani Alves na Seleção ficam em silêncio sobre acusação

Daniel Alves está preso há 10 dias na Espanha, acusado de agredir sexualmente uma jovem de 23 anos em uma boate em Barcelona, na madrugada de 30 de dezembro. Desde que o jogador foi detido, no dia 20 de janeiro, há uma ‘coincidência’ entre os jogadores da Seleção Brasileira: ninguém se manifesta sobre o caso.

O jornal O Globo afirmou ter procurado 16 dos 25 companheiros de Daniel Alves na Copa do Mundo do Catar, disputada no fim do ano passado. Eles foram questionados sobre a acusação contra o lateral baiano, assim como a recorrência de casos de estupro envolvendo atletas de futebol e de outros esportes de alto rendimento, e o que pode ser feito para diminuir isso.

De acordo com o veículo, nenhum dos jogadores fez qualquer manifestação até o fechamento da reportagem, publicada na madrugada desta segunda-feira (30).

O técnico Tite, que comandou a Seleção no Mundial do Catar, também foi procurado pelo jornal O Globo. E afirmou, via assessoria, que não se pronunciaria até a decisão final da Justiça. O julgamento de Daniel Alves ainda não tem data marcada para acontecer.

Entre atletas e ex-atletas, o único que se manifestou publicamente a respeito do caso foi Xavi Hernández, que foi campeão de tudo no Barcelona ao lado de Daniel Alves. O ex-jogador e hoje técnico do time catalão comentou sobre o assunto em dois momentos.

O primeiro aconteceu em coletiva de imprensa no dia 21, um dia depois da detenção do brasileiro. “Estou impactado, em choque, porque conheço muito bem Dani Alves. É um tema difícil. A Justiça dirá o que tem que ser. Muito surpreso, em choque, porque conheço ele muito bem. Não posso dizer nada a mais”, afirmou.

A fala pegou mal, já que Xavi citava menos a vítima do que o lateral. No dia seguinte, o técnico voltou a se pronunciar, e foi mais enfático.

“O que eu disse foi mal interpretado ou eu não fui contundente como deveria ter sido, mas é importante que eu me explique. É um tema escabroso e delicado, ontem eu ignorei a vítima, mas quero deixar claro que é preciso condenar qualquer ato de violência de gênero ou estupro, tenha sido feito por Dani (Alves) ou qualquer outro”, declarou o técnico do Barcelona, no dia 22.

Xavi jogou com Daniel Alves no clube catalão entre 2008 até 2015, quando deixou o time. O espanhol também foi treinador do brasileiro na temporada passada.