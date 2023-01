Motorista de ônibus é preso após atropelar, arrastar e matar homem de propósito

Um motorista de ônibus foi alvo de um mandado de prisão temporária de 30 dias por crime de homicídio doloso. Segundo o jornal Extra, Valdir das Mercês Júnior atropelou, arrastou e matou de propósito o bombeiro Gilson Castro Silva, de 58 anos, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo, para que ele saísse da frente do veículo.

O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo (sem a intenção de matar). Na delegacia, Valdir contou que a vítima estava alcoolizada e ele não conseguiu frear a tempo de evitar o acidente. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos prestados por testemunhas, entretanto, apontaram para outra dinâmica do crime.

“Em menos de 24 horas, conseguimos reunir provas robustas que mostram o oposto do que foi narrado pelo motorista do ônibus em sua oitiva: os vídeos e as testemunhas confirmam que houve clara intenção do motorista em atropelar a vítima, com o objetivo que ele saísse da frente do veículo, inclusive a arrastando por alguns metros”, explicou, ao Extra, o delegado Sandro Caldeira, responsável pelo caso.

Valdir foi levado para a delegacia e será conduzido para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, onde deverá passar por uma audiência de custódia.