Colegas de trabalho lamentam morte de jovem esfaqueado: “Bom menino”

No restaurante em que trabalhava Natanael Santos de Oliveira, 22 anos, em Águas Claras, funcionários do convívio diário do jovem estão muito abalados com a perde dele. A vítima morreu após ser esfaqueada no peito, durante um assalto, na QR 304 de Samambaia Sul, na última terça-feira (21/2).

Natanael estava a caminho do trabalho, de bicicleta, quando foi abordado por dois criminosos, por volta das 7h30. Ele trabalhava há cerca de um ano e meio na empresa e era responsável pela churrasqueira.

“Ele foi contratado inicialmente para ser auxiliar de serviços gerais, e pintou uma vaga na parrilla, nossa churrasqueira. E um dos nossos funcionários indicou ele para a vaga. Natanzinho se destacou na posição e aguentava a pressão do cargo”, relembra Alexon Michael, chefe da vítima.

De acordo com Alexon, o jovem era bastante responsável, apesar da pouca idade. “Eu ficava sempre no pé dele na questão da qualidade da carne servida no restaurante. Sempre perguntava se ele ia ganhar beijo ou cascudo pelo serviço”, brinca.

O churrasqueiro era conhecido entre a equipe pela pontualidade, dificilmente chegava atrasado no trabalho. Por isso, o atraso dele foi estranhando pela chefia, na última terça-feira.

“Ele era pontual e bastante responsável. Quando trabalhava pela manhã, sempre vinha de bicicleta. No dia, fui informado de que ele não havia chegado no horário, tentamos contatá-lo e não atendia o telefone. Cerca de duas horas depois, soubemos do ocorrido pela família”, conta Alexon.

No dia em que Natanael morreu, seria mais um dia normal de trabalho na empresa. “A partir de então, temos tentado administrar o emocional da equipe. Era pra ter sido um dia como qualquer outro, mas não foi, infelizmente”.

De acordo com o gerente do estabelecimento, João Vasconcelos, o jovem era querido por todos no local. “Natanzinho era um bom menino, correto e que cumpria as funções dele. Era também muito preocupado com o bem-estar da mãe”, comenta.

O jovem era casado e deixou um filho de 6 meses. Familiares e amigos do jovem chegaram a pedir ajuda pelas mídias sociais e fez uma vaquinha para arrecadar recursos necessários ao enterro do jovem.

“O momento é muito difícil para nós. A ficha ainda não caiu. Ele era o menino que animava a gente todos os dias aqui. Era um cara alto-astral, muito trabalhador também”, detalha João.

O velório de Natanael ocorreu nessa quarta-feira (22/2), no Cemitério de Taguatinga, às 16h30.

ImagensCâmeras de segurança de um condomínio filmaram o momento em que o jovem foi assassinado. Ele andava com o celular nas mãos e teria reagido ao assalto. Natanael chegou a lutar contra um dos suspeitos, mas acabou esfaqueado.

Veja:

A vítima foi abordada por dois suspeitos, que se aproximaram de bicicleta. Após ser esfaqueado, Natanael tentou correr, mas caiu pouco metros depois do local do crime. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), porém, não resistiu.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou quatro suspeitos e os levou à 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul), para verificar se eles têm relação com o crime. Um dos investigados é menor de 18 anos.