76ers vencem Celtics sem Embiid e com show de Harden

Maddie Meyer/Getty Images

O Philadelphia 76ers venceu o Boston Celtics por 119 x 115 na noite dessa segunda-feira (1º/5) e abriu com vitória a série válida pelas Semifinais da Conferência Leste da NBA.

A vitória se mostrou ainda mais especial pela ausência de Joel Embiid devido a uma lesão no joelho direito. Sem o camaronês, James Harden comandou os 76ers com 45 pontos, 17-30 nos arremessos de quadra e 7-14 nos chutes de três pontos e dois roubos de bola.

