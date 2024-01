Colisão entre carro e moto deixa dois mortos em trecho da BR-101 de Itamaraju

Duas pessoas morrem num grave acidente entre moto e carro na rodovia federal BR-101, na tarde desta segunda-feira (08) de janeiro, no trecho de Itamaraju.

O condutor da Motocicleta e o garupa foram arremessados com o impacto da batida e morreram ainda no local.

O acidente foi registrado na chegada da cidade, no trecho entre Itamaraju e Itabela, na altura do KM 805, envolvendo o veículo de passeio modelo Chevrolet Onix Plus de cor prata e placa RFH0h98, com a motocicleta Honda CG 125 de cor preta e placa NXQ-6370, que era ocupado pelos indígenas IZAIAS RIBEIRO DE SOUZA e LEONARDO BRAZ DOS SANTOS, ambos de 18 anos.

Pessoas que transitavam pela rodovia notificaram a central do SAMU 192 e posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), unidades foram destinadas até o local e os profissionais da saúde efetuaram os procedimentos, no entanto, os indígenas que ocupavam a moto não apresentavam sinais vitais.

A polícia civil de Itamaraju foi notificada e uma guia do levantamento cadavérico foi autorizada, onde os corpos foram transferidos pelo servidor público Anderson Barbosa para o IML do município.

Os corpos foram submetidos a exames periciais e posteriormente foram liberados aos familiares.

A polícia investiga as causas do acidente.