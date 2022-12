Com 12,8 mil policiais, PRF faz “verificação minuciosa” para posse de Lula

O diretor de Operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Djairlon Henrique Moura , afirmou que a Operação Posse Presidencial contará com todo o efetivo da corporação disponível. Serão 12.871 policiais empenhados no evento de 1º de janeiro. A declaração foi feita nesta sexta-feira (30/12) durante coletiva de imprensa na sede da PRF, em Brasília.

Os policiais serão divididos em 230 motociclistas, 1.540 viaturas, sete aeronaves e 392 unidades operacionais. Só em Brasília, serão empregados 400 policiais e, somando com o Entorno, serão 1.050. A PRF contabilizou 1.814 caravanas, entre ônibus e micro-ônibus, com destino ao Distrito Federal. A desmobilização começará em 3 de janeiro.

foto-prf-operacao-posse

Vinícius Schmidt/Metrópoles

foto-prf-operacao-posse

Vinícius Schmidt/Metrópoles

foto-prf-operacao-posse

Vinícius Schmidt/Metrópoles

De acordo com Marco Antônio Territo de Barros, diretor-geral substituto da PRF, manifestantes foram identificados a caminho de Brasília. “Identificamos ônibus transportando manifestantes, e os policiais fizeram uma verificação minuciosa e um cadastramento, Qualquer advento, podemos verificar o autor por meio do cadastro”, disse.

Foram abordados dois ônibus, um vindo de Santa Catarina e outro Rio Grande do Sul.

“A PRF fez a operação de identificação como manda o protocolo. Se tivessem sido encontradas irregularidades, teria sido barrado”, explicou Luis Carlos Reischark Júnior, diretor de Inteligência da PRF. “Não foram encontrados armamentos ou irregularidades no veículo”, completou.

“Nós fizemos a apreensão de 37 armas ao longo de 10 dias”, explicou Territo de Barros. Para denunciar, é só utilizar o 191.

Expectativa e acampamentoVale destacar que o esquema de segurança está sendo coordenado pelo Comando Militar do Planalto (CMP) e pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Como noticiou o Metrópoles, o governador, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que todo o efetivo do Distrito Federal será mobilizado para “garantir a segurança” da população presente na posse. Além dos apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o evento contará com número expressivo de chefes de Estado e representantes diplomáticos.

De acordo com o diretor de Operações, a expectativa é da presença de 51 autoridades estrangeiras. “As ações serão centradas em Brasília”, explicou. A ação será integrada entre PRF, Polícia Militar, Força Aérea Brasileira (FAB) e Força Nacional.

“Temos um risco de movimentação em terra, de apoiadores e opositores. Temos uma estimativa de opositores se movimentando, mas não temos dados sobre quantos”, explicou Djairlon.

O Metrópoles questionou a PRF durante a coletiva sobre a ação conjunta com o GDF na posse. “Conversamos com o secretário sobre qual a diretriz para onde ele seriam direcionados. Hoje, existe um levantamento sobre onde eles ficariam alocados novamente”, disse.

“Nosso papel é fazer uma triagem e ficarmos atentos a potenciais confrontos entre caravanas e apoiadores de Jair Bolsonaro”, finalizou.