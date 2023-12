Com 38 ministérios, Lula defende que ainda há poucos no governo

Petista diz que existem poucos ministros para a quantidade de assuntos do país; nova reforma ministerial pode ser feita em 2024

Hoje, a Esplanada conta com 38 ministérios, 15 a mais que o último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL) Sérgio Lima/Poder360 – 07.dez.2023

Gabriela Boechat 14.dez.2023 (quinta-feira) – 22h27



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 5ª feira (14.dez.2023) que é preciso parar de acreditar quando a imprensa diz que há muitos ministérios. Afirmou que, em seu governo, ainda há poucos ministros para a quantidade de assuntos que precisam ser tratados no Brasil.

Hoje, a Esplanada conta com 38 ministérios. Lula iniciou o mandato com 37 –o que já é 14 a mais que o último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas em setembro, o petista criou o Ministério das Micro e Pequenas Empresas com o objetivo de acomodar o Centrão e garantir mais apoio no Congresso Nacional. Márcio França (PSB), antes ministro de Portos e Aeroportos, foi alocado no comando da área, enquanto Silvio Costa Filho (Republicanos) assumiu seu lugar.

Com a aprovação de Flávio Dino para vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), Lula terá de encontrar um substituto para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Há ainda um debate no governo sobre a possibilidade de dividir a área, criando um novo ministério somente para a segurança pública.

Outra possível mudança na Esplanada em 2024 é a troca do comando da Casa Civil, hoje chefiada por Rui Costa. Há especulações de que o ministro pode deixar o cargo para se candidatar à Prefeitura de Salvador. As eleições municipais serão realizadas em outubro de 2024.

O recorde de ministérios foi durante o 2º mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), com 39.