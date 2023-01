Com a “faca nos dentes”, a Globo vai atrás do Mundial de Clubes

Na final do Mundial de Clubes de 2022, entre Palmeiras x Chelsea, disputada no dia 12 de fevereiro de 2022, a transmissão da Band bateu recorde de audiência, atingindo picos de 34.9 pontos de audiência.

No geral, foram 28 pontos de média e 52.9% de participação entre as TVs ligadas durante a partida.

No mesmo período da partida, a Globo ficou perto dos 7 pontos, enquanto a soma dos canais pagos não passou de 3.3 pontos de média.

Por esse motivo, a cúpula da Globo está empenhada em garantir os direitos de transmissão do torneio este ano, diante da possibilidade de um Flamengo x Real Madrid na partida final. A Globo vai para essa disputa com a “faca nos dentes” para superar qualquer concorrente. Custe o que custar.

A Fifa confirmou que será no Marrocos, entre os dias 1 e 11 de fevereiro. O torneio seguirá nos mesmos moldes dos últimos anos, com sete participantes. Flamengo, representante da América do Sul, e Real Madrid, da Europa, como de costume, entram na semifinal.

O Wydad Casablanca, campeão da África, entra como time indicado por ser o campeão marroquino. As outras duas equipes que já se garantiram na competição são: Seattle Sounders (campeão da Concacaf) e Auckland City (campeão da Oceania). O campeão asiático ainda não foi definido e acontecerá apenas entre março e abril. Com isso, o Al-Hilal herdou a vaga.

Enquanto isso, o pessoal da Globo está preparada para cobrir qualquer oferta da concorrência e ficar com os direitos de transmissão do torneio.

A ordem é “abrir o cofre”.

