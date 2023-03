Com apoio do G10 Favelas, vítimas das enchentes em SP recebem marmitas e doações

Desde o início de sua ocupação, nos anos 1980, a comunidade Jardim Pantanal, na Zona Leste de São Paulo, sofre há anos com enchentes e alagamentos. Nos últimos dias, várias famílias que vivem às margens do Rio Tietê tem sido vítimas das fortes chuvas. Pensando nisso, o Movimento G10 Favelas, em parceria com o projeto social Mãos de Maria, iniciou, nesta terça-feira, 14, uma campanha para acolher a população da região, que tem vivido uma rotina de inundações. Até a próxima terça, 22, serão distribuídas 200 marmitas por dia para os cadastrados, metade no almoço e metade no jantar. As refeições são compostas por arroz, feijão, macarrão e salsicha. A intenção é arrecadar recursos para incluir também o café da manhã. A ação foi coordenada pelo G10 Favelas juntamente com a Associação de Moradores e Amigos do Jardim Pantanal. De acordo com as instituições, moradores perderam tudo e têm vivido sem nenhuma infraestrutura. Por isso, tem sido recebidas doações de colchões, geladeiras, produtos de limpeza e higiene pessoal, cestas básicas, roupas e calçados. Basta clicar no link para acessar o site do G10 Favelas e contribuir com uma doação. Também é possível fazer um PIX para o seguinte CNPJ: 12.772.787-0001/99.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha