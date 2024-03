Com Bolsonaro, Ramagem lança pré-candidatura à Prefeitura do Rio

Cúpula do PL apostou na nacionalização da disputa, destacando a ligação do prefeito Eduardo Paes com Lula; Castro e Flávio Bolsonaro também compareceram

O ex-presidente Jair Bolsonaro (à dir.) participou do lançamento da pré-candidatura do deputado Alexandre Ramagem (ao centro) à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PL neste sábado (16.mar) Reprodução

PODER360 16.mar.2024 (sábado) – 14h27



O PL lançou neste sábado (16.mar.2024) a pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. O evento foi realizado na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, e contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador fluminense, Cláudio Castro, e do senador Flávio Bolsonaro.

Eles criticaram o prefeito carioca, Eduardo Paes (PSD), e o associaram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Vamos encerrar esse desgoverno de esquerda, tirar esses soldados do Lula do Rio”, disse Ramagem, que também citou que Bolsonaro venceu Lula nos 2 turnos de 2022 no Estado e na cidade do Rio.

“O município do Rio de Janeiro está nas mãos de alguém que vive abraçado no atual mandatário da nação, que não tem nenhum compromisso, que defende a ideologia de gênero”, afirmou Bolsonaro. Seu filho mais velho, Flávio, disse que “quem está juntinho, com o rosto agarradinho com o Paes, é o chefe da quadrilha, Lula”.

Segundo Castro, os cariocas terão que escolher “quem nos fins de semana está nos botecos por aí” ou “chamar o delegado para colocar ordem no Rio de Janeiro”.

Assista (3min35s):

Ramagem, que foi delegado da PF (Polícia Federal) e comandou a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante o governo Bolsonaro, é investigado pela PF por suspeitas de usar o órgão para espionar ilegalmente opositores políticos do ex-presidente.

Sobre isso, Bolsonaro disse: “Obviamente, quando se lança pré-candidato, o mundo cai na cabeça dele, como vem caindo na minha, porque sou um paralelepípedo no sapato da esquerda”.