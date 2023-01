Com elenco reformulado, Bahia encara a Juazeirense em primeiro jogo da ‘Era City’

Quase dois meses depois de ter conquistado o acesso à Série A, o Bahia entra em campo de cara nova em seu primeiro jogo no ano. A partida será contra a Juazeirense, nesta quarta-feira (11), às 19h15, no estádio de Pituaçu, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

Entre os tricolores, é grande a expectativa para ver o time em ação. A versão 2023 promete ser muito diferente da que foi apresentada nos últimos anos. Sob a gestão do Grupo City, que comprou 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, o elenco foi reformulado. Nove jogadores já foram anunciados e dois estão treinando enquanto aguardam a oficialização. Dezesseis atletas deixaram o clube.

O mercado do Bahia tem chamado a atenção pelo perfil e pelos valores investidos. O clube tem buscado jogadores jovens, com potencial técnico e que no futuro possam garantir retorno financeiro.

O Esquadrão, aliás, bateu recordes em compras de direitos econômicos. O atacante Biel, por exemplo, custou cerca de R$ 10 milhões. Ele pertencia ao Fluminense e chamou atenção pelo Grêmio na Série B do ano passado.

Dos nove atletas que foram apresentados, sete devem estar em campo hoje, já que a CBF antecipou para ontem a abertura da janela de transferência nacional. O goleiro Marcos Felipe, os zagueiros Kanu, David Duarte, Marcos Victor e Raul Gustavo e os atacantes Biel e Everaldo estão regularizados e à disposição do técnico Renato Paiva.

Falando nele, eis outra cara nova. Comandante do acesso, Eduardo Barroca deixou o clube e o português foi o escolhido para dirigir a equipe. Com experiência no Benfica, de seu país natal, Independiente del Valle, do Equador, e Léon, do México, Paiva teve um mês de pré-temporada para implantar sua filosofia.

Logo na chegada ao Esquadrão, o treinador prometeu um time agressivo, que goste da posse de bola e da construção da defesa até o ataque. Espera-se ver uma amostra desse estilo na partida contra o Cancão.

O sistema defensivo é o setor que sofrerá a maior mudança em relação ao time do ano passado. A tendência é que Kanu e Raul Gustavo formem o miolo de zaga, e o goleiro Marcos Felipe estreará como titular.

“Dentro de campo o professor está testando a forma que ele quer jogar, me testou com o Kanu, com David Duarte, com todos os zagueiros. No que ele precisar eu vou ajudar”, disse Raul Gustavo. O defensor chegou do Corinthians no final de dezembro e garante que tem condição de atuar os 90 minutos.

No ataque, Biel e Everaldo devem iniciar jogando. Everaldo tem a missão de ser o artilheiro da equipe, depois de passar três anos no Kashima Antlers, do Japão. Em 2022, o Bahia sofreu na posição após Rodallega se machucar e não conseguir manter o nível no Brasileirão.

Entre os remanescentes da temporada passada, Douglas Borel e Matheus Bahia serão titulares nas laterais, enquanto André está com a seleção sub-20, que vai disputar o Sul-Americano. No meio-campo, Lucas Mugni e Daniel estão cotados para iniciarem o duelo.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Douglas Borel, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Rezende, Mugni e Daniel; Caio Vidal, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva

Juazeirense: Gleibson, Dadinha, Matheus Reis, Jamerson e Pablo; Waguinho, Jerry, Nildo Petrolina e Renaldo; Caíque e Adriano Michael Jackson. Técnico: Rodrigo Chagas.