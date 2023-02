Atlético de Alagoinhas é goleado e segura lanterna na Copa do Nordeste

Atual bicampeão baiano, o Atlético de Alagoinhas vem tendo um começo de temporada de altos e baixos e, neste domingo (5), pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, foi goleado por 4×0 pelo Sergipe, na Arena Batistão. Essa foi a segunda derrota do Carcará no regional, que se mantém na lanterna do Grupo A sem nenhum ponto conquistado.

Os gols da equipe sergipana foram marcados Iago Bahia, André Penalva e Afonso, que abriram 3×0 no placar com apenas 30 minutos do primeiro tempo.

No intervalo, o técnico Zé Carijé fez três trocas no time, colocando Gianlucas, Misael e William, mas foi o Sergipe que se deu melhor e ampliou o placar. Em cobrança de falta, o volante Diego Aragão e cabeceou bem para a meta de Fábio Lima, fechando o 4×0.

O Atlético de Alagoinhas ainda ficou com um jogador a mais quando o zagueiro Pablo recebeu o segundo amarelo e foi expulso na segunda etapa, mas não conseguiu aproveitar a superioridade numérica.

Com o resultado, o Atlético se manteve na lanterna, logo atrás do Vitória, e o Sergipe ficou em 3º no Grupo B, que tem o Bahia, com três pontos conquistados.

O próximo adversário do Carcará será justamente o Vitória, pelo Campeonato Baiano. No estadual, o Atlético está na 5ª posição, com oito pontos, e briga por uma vaga nas semifinais do Baianão. Seria o quarto ano consecutivo que a equipe chegaria na fase mata-mata da competição. O primeiro time do G4, Jacuipense, tem dez pontos na tabela.

Veja a classificação da Copa do Nordeste: