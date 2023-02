Com glitter, fanfarras e fantasias foliões agitam o Fuzuê

Começou! Se alguém ainda tem dúvidas de que já é carnaval em Salvador, basta dá uma passadinha pelo Circuito Tapajós (Clube Espanhol para a Barra). Mesmo com o sol forte, foliões estão no local com fantasias, fanfarras, glitter, cerveja gelada e muita alegria. Neste sábado (11), está sendo retomado o Fuzuê, evento criado em 2016 e que não acontecia há dois anos por conta da pandemia.

O Fuzuê reúne pequenos grupos culturais aos moldes das marchinhas dos carnavais antigos, com hits como “Mamãe eu quero” e “Me Dá Um Dinheiro Aí”. Na primeira edição, em 2016, participaram cerca de dez atrações. No ano seguinte, já eram 22 grupos. O número de agremiações foi crescendo a cada ano e, desta vez, 42 grupos culturais estão desfilando no circuito. Um recorde.

Foliões apostaram nas fantasias bem trabalhadas (Foto: Ana Albuquerque/ CORREIO)

O contador Alexandre Neves, 44 anos, levou os filhos Gabriel, 8, e Beatriz, 4, para assistir ao desfile. A menina ficou com medo das caretas, mas depois de muitas tentativas os palhaços conseguiram um sorriso tímido. O pai contou que a família estava sentindo falta da folia.

“Carnaval faz parte da essência do soteropolitano. Eu brinquei muito carnaval quando não era pai, e hoje em dia ainda saio alguns dias com minha esposa. Ele [Gabriel] aproveitou a festa em outras edições, os blocos infantis etc, mas para Bia está sendo a primeira vez”, contou.

Comerciantes aproveitaram a festa, mas se queixaram que o movimento estava abaixo do esperado. No domingo (12), será a vez do Furdunço. As atrações também vão sair das imediações do Clube Espanhol para o Farol da Barra.

FURDUNÇO – Domingo (12), a partir das 14h:

MARCOS CLEMENT -BICICLETRIO TOCA RAUL

RIXÔ ELÉTRICO

RASTA GROOVE

BANDA RUY TAPAJÓS

VAL MACAMBIRA

GRUPO CORRUPIO

A KOMBI DO ZÉ LIVRÓRIO

ATROPA – CORTEJO BALAIO MUSICAL

TAKOMBIN’ARTE

SYLVIA PATRÍCIA & TUK TUK SONORO

CHICO GOMES E A MARANA

MAIRA LINS

MICROTRIO IVAN HUOL

RURAL ELÉTRICA

DARK PERCUSSIVO

BANDA COKTEL BAIANO

MARCULINO E SEUS BELEZAS

COMPASSOS E SERPENTINAS

MÁQUINA DO TEMPO DE VOLTA AOS ANOS 70 80 90

APPETITE FOR ILUSION

ARMANDINHO*

A MULHERADA

WILSON CAFÉ*

ADELMO CASÉ*

BANDA TOAE E ARRASTÃO PENA BRANCA

FILHOS DE JORGE

LINNOY

DIEGO MORAES

LINCOLN*

FIT DANCE*

LUI

MUDEI DE NOME*

CAROLINA BANDEIRA ALVES

FAUSTÃO E OS MONGAS

TONHO MATÉRIA

TUCA FERNANDES*

ANA MAMHETO*

KART LOVE*

O PRETINHO

TAIS NADER

GERÔNIMO*

LOOS CANDELAS

DIAMBA

DANIEL VIEIRA*

BANDA RELEASE

DJA LUZ

MAKKONEN TAFARI

ESCANDURRAS*

PEU PIRATA

NEGÃO DA VIOLA E SAMBA DIRETORIA

LUTTE

BANDA VAMOS NESSA

BAIANA SYSTEM

