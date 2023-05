Globo cogita valor milionário para Ivete Sangalo no The Masked Singer

A Globo está determinada a manter Ivete Sangalo no The Masked Singer e planeja salário exorbitante para a apresentadora 09/05/2023 21:01, atualizado 09/05/2023 21:01

Reprodução/Instagram

A Globo está determinada a manter Ivete Sangalo em seu time de apresentadores. Parece que a emissora dos Marinho se preocupou com uma possível manifestação da famosa em querer sair do The Masked Singer Brasil após três temporadas da atração.

Com isso, para evitar a saída da famosa apresentadora, a emissora está planejando um salário milionário para oferecer para Ivete.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

