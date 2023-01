O Bahia não apresentou um futebol empolgante, mas fez o necessário para comemorar o segundo triunfo na temporada. Com dificuldade para acertar a pontaria, o tricolor usou da bola parada para vencer o Jacuipense, por 1×0, na noite deste domingo (15), no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe, pelo Campeonato Baiano.

O único gol do jogo foi anotado por Ricardo Goulart. Ele deixou o banco de reservas no segundo tempo e, aos 37 minutos, garantiu a alegria da torcida azul, vermelha e branca ao marcar de cabeça após cobrança de escanteio de Biel.

O Bahia teve mais posse de bola no primeiro tempo, dominou o jogo e criou algumas oportunidades de ataque, mas não foi eficiente para colocar a bola na rede. Dono da casa, o Jacuipense até conseguiu equilibrar as ações nos minutos iniciais, mas protagonizou apenas uma finalização perigosa e logo permitiu que o tricolor mandasse nas quatro linhas.

Os atacantes Biel e Everaldo foram as novidades da escalação do técnico português Renato Paiva. Sacados do time, Ricardo Goulart e Caio Vidal só entraram no decorrer do jogo, assim como o volante Acevedo, que estreou com a camisa tricolor.

O Bahia vinha de triunfo por 3×1 contra o Juazeirense, na estreia do Baiano. O Jacuipense havia batido o Doce Mel por 1×0. O tricolor fará a terceira partida no estadual já na quarta-feira (18), às 21h30, contra o Atlético de Alagoinhas, na Fonte Nova. Já o Leão do Sisal só entra em campo no sábado (21), às 18h30, contra o Jacobinense, novamente no estádio Valfredão.

Bola em jogo

Na etapa inicial, o Bahia concentrou as investidas no lado direito do campo, mas foi pela esquerda que chegou pela primeira vez. Matheus Bahia foi na linha de fundo e cruzou para Jacaré, mas o atacante fez a bola subir demais e desperdiçou a oportunidade.

Com perigo de verdade apareceu o Jacuipense pouco tempo depois. Radar cruzou e Jeam cabeceou. Ex-Bahia, o atacante fez a redonda tirar tinta da trave. Demorou a ser registrada nova finalização com emoção, mas ela aconteceu após tabela entre Biel e Matheus Bahia. O cruzamento do lateral sobrou para Daniel, que até balançou a rede, mas pelo lado de fora.

A cabeçada de Biel, após cruzamento de Borel, ficou nas mãos do goleiro Jean Drosny. A de Jacaré teve o mesmo destino. O atacante ainda teve mais uma chance de abrir o placar nos minutos finais do primeiro tempo, mas carimbou o travessão ao cobrar falta.

O gol estava guardado para o segundo tempo e foi marcado por um jogador que deixou o banco de reservas do Bahia. Aos 37 minutos da etapa final, Biel cobrou escanteio e Ricardo Goulart, sozinho do segundo pau, testou certeiro: 1×0.

Antes dele estufar a rede, o Jacuipense chegou em três oportunidades. Primeiro, Jeam ficou de frente para Marcos Felipe e dividiu a jogada, mas viu o goleiro levar a melhor no lance e ficar com a bola. Depois, Welder teve espaço dentro da área, mas chutou por cima do travessão. No lance anterior ao gol tricolor, o próprio Welder ficou cara a cara com o goleiro Marcos Felipe, mas finalizou mal.

FICHA TÉCNICA

Jacuipense 0x1 Bahia – 2ª rodada do Campeonato Baiano

Jacuipense: Jean Drosny, Raphinha, Kanu, Weverton e Radar; Fábio Bahia, Joílson (Flávio) e Fábio Matos (Eric); William (Jadiel), Jeam e Welder. Técnico: Jonilson Veloso.

Bahia: Marcos Felipe, Douglas Borel, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia (Ryan); Rezende, Mugni (Acevedo) e Daniel (Ricardo Goulart); Jacaré (Caio Vidal), Everaldo (Miqueias) e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Estádio: Valfredão

Gol: Ricardo Goulart, aos 37 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Kanu, Radar, Ryan

Público pagante: 1.845

Renda: R$ 83.350,00

Arbitragem: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Ledes José Coutinho Neto.