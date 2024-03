Com juros da dívida, rombo fiscal se aproxima de R$ 1 trilhão

Deficit nominal do setor público consolidado aumentou R$ 494 bilhões em 1 ano, segundo o Banco Central

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em 2023 que a taxa Selic elevada aumenta o deficit fiscal Sérgio Lima/Poder360 09.dez.2022

Hamilton Ferrari 7.mar.2024 (quinta-feira) – 14h35



O resultado nominal –que inclui o pagamento de juros da dívida– do setor público consolidado foi deficitário em R$ 991,9 bilhões no acumulado de 12 meses até janeiro. O saldo negativo nas contas se aproxima das máximas históricas, registradas de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, durante a pandemia de covid-19.

O rombo de R$ 1 trilhão já foi superado em 4 meses na história: out.2020, dez.2020, jan.2021 e fev.2021. O maior deficit foi de R$ 1,016 trilhão, em janeiro de 2021. Naquela época, os entes federados ampliaram gastos para reduzir os impactos negativos da crise sanitária na vida dos brasileiros.

Os dados são do BC (Banco Central) e se referem ao setor público consolidado –formado por União, Estados, municípios e estatais. Eis a íntegra (PDF – 355 kB). Em janeiro de 2023, o deficit nominal acumulado de 12 meses foi de R$ 497,8 bilhões. Aumentou R$ 494,1 bilhões em 1 ano.

Os gastos com os juros da dívida pública dispararam no período. No acumulado de 12 meses, o setor público consolidado teve despesas de R$ 745,9 bilhões com o montante até janeiro. Esse é o maior valor da série histórica, iniciada em 2002.

Quando se observa a trajetória das contas públicas sem o gasto com pagamento de juros, nota-se que o deficit primário foi de R$ 246 bilhões em 12 meses até janeiro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em março de 2023 que a taxa Selic elevada aumenta o deficit fiscal.

Dados do BC mostram que está mais caro financiar a dívida do Brasil. Em outubro de 2020, quando o deficit nominal superou pela 1ª vez a marca de R$ 1 trilhão, a taxa básica era de 2% ao ano. Agora, está em 11,25%. Parte considerável da dívida é atrelada à Selic e, quanto maiores são os juros, maior será o esforço do setor público em financiar o passivo.

DÍVIDA BRUTA A DBGG (Dívida Bruta do Governo Geral) ficou em 75% do PIB (Produto Interno Bruto). Aumentou 3,7 pontos percentuais em 1 ano. Em janeiro, atingiu o maior nível desde julho de 2022. Corresponde a R$ 8,2 trilhões em valores.