Com novo aporte de 110 milhões de dólares, Fever mira acelerar a expansão no Brasil em 2023

Plataforma de entretenimento ao vivo líder no mundo acelera os planos de crescimento no país com novas contratações e desenvolvendo parcerias estratégicas

No início de 2023, o unicórnio espanhol Fever, empresa líder na descoberta do entretenimento ao vivo no mundo, anunciou ter captado 110 milhões de dólares numa nova rodada de investimentos liderada pela Goldman Sachs. A empresa se propõe a investir ainda mais em tecnologia e conteúdo para continuar sua trajetória de crescimento acelerado em todas as categorias de experiências e democratização da cultura. Desde 2019 a empresa viu suas receitas se multiplicarem 20x mesmo com a pandemia da COVID-19, e em apenas 5 anos aumentou a sua presença de três cidades para mais de 100 em todo o mundo.

Após um projeto de expansão de sua presença no mercado brasileiro, projeto este bastante exitoso, com eventos que reuniram milhares de pessoas, a empresa anunciou seus planos de crescer ainda mais em 2023 no país. Com a contratação de um novo Diretor Geral Brasil: o ex-BCG, Rafael Foresto Machado, que se uniu à equipe na capital paulista no ano passado, os planos da empresa estarão focados na ampliação de experiências em novas cidades do Brasil e na atração dos melhores talentos para seu time de profissionais.

Com Foresto, a Fever já abriu diversas posições em São Paulo e Rio de Janeiro, e pretende crescer ainda mais neste ano em Belo Horizonte ePorto Alegre,, com planos de expandir a mais cidades do país ainda esse ano. Além de promover no Brasil os famosos concertos Candlelight, conceito original da empresa, Foresto foi responsável por firmar parcerias importantes com promotores de festivais musicais, produtores de experiências imersivas artísticas, casas de shows e museus.

“Acreditamos no amplo potencial do mercado brasileiro, não só pela grande demanda, mas também pela oferta abundante de talento criativo. Queremos estabelecer parcerias estratégicas para incluir produtores locais no network de entretenimento global da Fever. Temos como objetivo potencializar experiências destes parceiros através de nossa tecnologia e soluções únicas de vendas e marketing. Também buscamos sócios para co-produzir experiências, seja para importar conteúdo internacional, seja para escalar conteúdo nacional”, diz Foresto.

A Fever inspira os usuários a aproveitar eventos locais em múltiplas categorias, tendo como grandes cases globais Harry Potter: A Forbidden Forest Experience em parceria com a Warner Bros., Stranger Things: The Experience em parceria com a Netflix, e os Concertos Candlelight com mais de quatro milhões ingressos vendidos em 2022. No Brasil, a Fever trouxe Rockin1000, o concerto de 1.000 músicos realizado no Allianz Parque, além de ter estabelecido parcerias estratégicas com grandes nomes do mercado, como Rua 34 (criadora da experiência artística Monet à Beira D’água), Entourage (criadora do festival de música eletrônica Só Track Boa) e BoldlyGo (criadora da experiência imersiva Michelangelo: o Mestre da Capela Sistina, no Museu de Imagem e Som).

Sobre a Fever:

A Fever é a principal plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo que ajuda, desde 2014, milhões de pessoas a descobrirem as melhores experiências nas suas cidades. Com a missão de democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento na vida real através da sua plataforma, a Fever inspira os utilizadores a aproveitarem experiências locais exclusivas e eventos, desde exposições imersivas, peças de teatro interativas e festivais até pop-ups de degustações moleculares, enquanto capacita criadores com dados e tecnologia para criar e expandir experiências em todo o mundo