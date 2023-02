Com Rayssa Leal e Filipe Toledo, Prêmio Laureus divulga lista de indicados

Nesta segunda-feira (20), foram anunciados os indicados ao Prêmio Laureus 2023. Dentro os selecionados, estão os brasileiros Rayssa Leal e Filipe Toledo. Ambos estão concorrendo na categoria de melhor atleta de ação. Vale lembrar que não há distinção de gênero na disputa, portanto, eles disputam entre si.

Além dos atletas originários do Brasil, mais três concorrem à premiação. Stephanie Gilmore, surfista oito vezes campeã mundial, Justine Dupont, especialista em ondas grandes, a snowboarder americana Chloe Kim e a esquiadora olímpica freestyle chinesa Eileen Gu também estão na concorrência.

Após a conquista da medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, Rayssa Leal confirmou o bom momento em 2022. Na temporada passada, conquistou o seu primeiro X-Games, na China, e venceu as três etapas do SLS Super Crown, em Jacksonville, Seattle e Las Vegas, confirmando o título Mundial na grande final, realizada no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, a skatista, de 15 anos, comemorou a indicação. “Bom dia com essa nomeação para concorrer ao Prêmio Laureus e eu tô feliz demais”, publicou em sua conta no twitter.

Assim como a jovem atleta, Filipe Toledo também teve muito o que comemorar no ano passado. Superando o compatriota Italo Ferreira, o surfista levantou o seu primeiro Campeonato Mundial.

Outros indicados

O Laureus também anunciou os indicados do melhor atleta masculino. Na categoria, dois jogadores de futebol estão concorrendo: o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé. O armador norte-americano do Golden State Warriors, Stephen Curry, o tenista espanhol Rafael Nadal, o piloto holandês Max Verstappen e o atleta do salto com vara sueco, Armand Duplantis, também figuram na premiação.

A nadadora Katie Ledecky, a jogadora espanhola do Barcelona, Alexia Putellas, a esquiadora norte-americana Mikaela Shiffrin e a tenista polonesa Iga Swiatek, além das corredoras Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) e Sydney McLaughlin-Levrone (EUA), completam a lista de concorrentes na categoria feminina.

Além do prêmio de melhor atleta masculino, Messi também está presente nos indicados ao melhor time, com a Argentina. Real Madrid, Golden State Warriors, Oracle Red Bull Racing e as seleções da Inglaterra de futebol feminino e Rugby francesa masculino compõem a lista.

Veja a lista completa de indicados

Melhor atleta masculino: Lionel Messi (futebol), Kylian Mbappé (futebol), Rafael Nadal (tênis), Max Verstappen (automobilismo), Armand Duplantis (atletismo) e Stephen Curry (basquete)

Melhor atleta feminina: Alexia Putellas (futebol), Miakela Shiffrin (esqui), Iga %u015Awi%u0105tek (tênis), Shelly-Ann Fraser-Pryce (atletismo) e Sydney McLaughlin-Levrone (atletismo)

Melhor time: Golden State Warriors (basquete), Oracle Red Bull Racing (geral), Real Madrid (futebol), Argentina (futebol masculino), França (rugby masculino) e Inglaterra (futebol feminina)

Melhor atleta de ação: Rayssa Leal (skate), Filipe Toledo (surf), Sthephanie Gilmore (surf), Chloe Kim (snowboarder), Eileen Gu (ésqui) e Justine Dupont (surf)

Revelação do ano: Carlos Alcaraz (tênis), Tobi Amusan (atletismo), Nathan Chen (patinação artística), Marrocos (futebol masculino), Elena Rybakina (tênis) e Scottie Scheffler (golfe)

Retorno do ano: Francesco Bagnaia (motociclismo), Christian Eriksen (futebol), Jakob Ingebrigtsen (atletismo), Klay Thompson (basquete), Annemiek van Vleuten (ciclismo) e Tiger Woods (golfe)

Esportista com deficiência: Diede de Groot (tênis em cadeira de rodas), Catherine Debrunner (atletismo), Declan Farmer (ice hockey), Cameron Leslie (natação e rúgbi em cadeira de rodas), Oksana Masters (cross-country skiing) e Jesper Saltvik Pedersen (esqui alpino)