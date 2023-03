Pérez vence GP da Arábia Saudita; Verstappen e Alonso completam pódio

No Circuito Jeddah Corniche, na Arábia Saudita, Sérgio Pérez conquistou a segunda corrida da temporada da Fórmula 1 de 2023, neste domingo. O piloto mexicano da Red Bull foi o mais veloz, enquanto Max Verstappen e Fernando Alonso completaram o pódio.

Pérez terminou a corrida em 1:33:691. Já seu companheiro de Red Bull, Verstappen completou as 50 voltas do GP da Arábia Saudita em 1:31:906. O holandês largou em 15º lugar após ter problemas na classificação deste sábado.

O espanhol Fernando Alonso chegou a liderar a corrida nos primeiros minutos de corrida, mas foi ultrapassado por Pérez na quarta volta. Na largada, o carro da Aston Martin estava fora da vaga e Alonso foi punido com 5 segundos nos boxes. Na volta 18, o Safety Car entrou na pista para apagar um princípio de incêndio no carro de Stroll.

A dupla da Mercedes, Russel e Hamilton, terminou na quarta e quinta colocação, respectivamente. Na sequência, Sainz e Leclerc, da Ferrari, ficaram em sexto e sétimo. Max Verstappen teve a volta mais rápida do GP da Arábia Saudita e assumiu a liderança do campeonato com 44 pontos.

A próxima corrida será no dia 2 de abril, no GP da Austrália, no Circuito de Albert Park.

Confira a classificação geral do GP da Arábia Saudita:

1º – Pérez/Red Bull

2º – Verstappen/Red Bull

3º – Alonso/Aston Martin

4º – Russel/Mercedes

5º – Hamilton/Mercedes

6º – Sainz/Ferrari

7º – Leclerc/Ferrari

8º – Ocon/Alpine

9º – Gasly/Alpine

10º – Magnussen/Haas

11º – Tsunonda/AlphaTauri

12º – Hulkenberg/Haas

13º – Zhou/Alfa Romeo

14º – De Vries/Alpha

15º – Piastri/McLaren

16º – Sargean/Williams

17º – Norris/McLaren

18º – Bottas/Alfa Romeu