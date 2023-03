Com recorde de empresários, Lula vai à China estreitar relações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca para a China no sábado (25/3) com uma comitiva de centenas de convidados. Somente empresários são 102, além de governadores, senadores, deputados e ministros.

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (23/3) pelo governo federal, o objetivo da viagem é “promover o relançamento das relações com aquele que é o principal parceiro comercial do país desde 2009”.

Em 2022, a China importou mais de US$ 89,7 bilhões em produtos brasileiros, especialmente soja e minérios, e exportou quase US$ 60,7 bilhões para o mercado nacional. O volume comercializado, US$ 150,4 bilhões, cresceu 21 vezes desde a primeira visita de Lula ao país, em 2004.

A viagem também acontece na semana em que o Brasil volta a exportar carne bovina ao país, após um mês de suspensão. As vendas do produto foram interrompidas após a descoberta de um caso de mal da vaca louca em uma fazenda em Marabá, no Pará, em 22 de fevereiro.

De acordo com a programação, outras áreas de destaque na pauta do evento incluem o turismo entre os dois países, e investimentos.

Além disso, há a expectativa de que pelo menos 20 acordos bilaterais sejam assinados durante a visita. Entre eles está a construção do CBERS-6, o sexto de uma linha de satélites construídos em parceria entre Brasil e China. O diferencial do novo modelo é uma tecnologia que permite o monitoramento de biomas como a Floresta Amazônica mesmo com nuvens.

AgendaCom chegada prevista para o dia 26/3, na agenda de Lula está uma série de temas que incluem, segundo o governo brasileiro, “comércio, investimentos, reindustrialização, transição energética, mudança climática e paz e segurança mundial”.

No dia 28, Lula se encontrará, em Pequim, com o presidente da China, Xi Jinping, o Primeiro-Ministro da China, Li Qiang, e o Presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji. Já o dia seguinte será dedicado a um evento empresarial promovido pela Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível e pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com a participação de mais de 240 empresários brasileiros.

Seu último compromisso oficial no país, no dia 30, será em Xangai. Lula visitará a sede do Novo Banco de Desenvolvimento, entidade criada pelos BRICS (grupo formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul) para fomentar projetos em países em desenvolvimento.