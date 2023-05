Com retornos e desfalques, Bahia está pronto para pegar o Flamengo; veja a escalação

Depois de apenas dois treinos, o Bahia está pronto para o confronto com o Flamengo. A partida será neste sábado (13), às 16h, na Fonte Nova, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta sexta-feira (12), o elenco tricolor realizou o último treino antes da partida. No CT Evaristo de Macedo, o técnico Renato Paiva comandou um trabalho com foco na posse de bola. Em seguida, ele fez uma atividade tática na qual montou o time titular.

Contra o Flamengo, o Bahia terá o retorno do atacante Vitor Jacaré, que cumpriu suspensão na última partida. Além dele, o time vai ter também as voltas de Rezende, Cauly e Matheus Bahia.

O atacante Everaldo, com um quadro de pubalgia, segue em tratamento e está fora do confronto. Arthur Sales e Vinicius Mingotti brigam pela vaga. Uma provável escalação do Bahia tem:

Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano, Cauly e Matheus Bahia; Biel e Arthur Sales.

Com seis pontos, o Bahia está na 14ª colocação do Brasileirão. O Flamengo soma os mesmos seis pontos, mas aparece uma posição acima por conta do saldo de gols.