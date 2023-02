Com tático e bola parada, Vitória fecha preparação para encarar o Sergipe

O Vitória está pronto para enfrentar o Sergipe, em Aracaju, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Na manhã desta terça-feira (14), o técnico Léo Condé fechou os preparativos com uma atividade tática e de bolas paradas no CT Manoel Pontes Tanajura.

O lateral esquerdo João Lucas, recuperado de uma crise alérgica, participou normalmente dos trabalhos. Além dele, o atacante uruguaio Nicolás Dibble também estará à disposição para o jogo, após cumprir suspensão no último compromisso, pelo Campeonato Baiano.

Por outro lado, o atacante Rafinha fez trabalhos de transição e segue fora do time. Além dele, Condé não poderá contar com o zagueiro Dankler, suspenso depois de ter sido expulso na derrota para o CSA, pelo Nordestão.

Durante a tarde, os 20 jogadores relacionados pelo treinador seguem viagem para Aracaju. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira (15), às 19h30, no estádio Batistão. O Leão busca sua primeira vitória na fase de grupos do regional. Com um ponto somado, o time ocupa a 7ª posição do Grupo A.