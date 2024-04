Polícia pede prisão preventiva de motorista do Porsche pela terceira vez

Após conclusão do inquérito que investiga o acidente envolvendo um Porsche e um Sandero no último dia (31) de março, a Polícia Civil de São Paulo pediu pela terceira vez a prisão do condutor do carro de luxo, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. O acidente resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, além de deixar ferido o amigo de Andrade Filho, o jovem Marcus Vinicius Rocha, de 22 anos, que retirou o baço. O acidente aconteceu de madrugada na Avenida Salim Farah Maluf. Outros dois pedidos de prisão já haviam sido negados (um temporário e outro preventivo). Procurado pela reportagem, a defesa de Andrade Filho não se manifestou sobre a decisão ainda. Na última quarta-feira (24), a Secretaria da Segurança Pública informou, em nota, que o 30° Distrito Policial (Tatuapé) concluiu as investigações do caso e relatou o inquérito policial à Justiça com novo pedido de prisão preventiva do autor. Entretanto, isso ainda não é garantia da prisão do empresário, visto que o Judiciário ainda decidirá se decreta ou não a prisão do motorista. Andrade Filho estava sendo investigado pelos crimes de homicídio, lesão corporal e fuga do local do crime. Ele não prestou ajuda a Viana e também não realizou o teste de bafômetro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp Ainda na manhã desta quinta-feira (25), aconteceu a reconstituição do acidente pela Polícia Técnico0-Cientifíca. Os peritos irão utilizar drones e até mesmo um sacnner 3D para fazer o levantamento topográfico e um mapeamento em 360º da avenida Salim Farah Maluf, localizada no Tatuapé. Ainda conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o resultado do levantamento da animação irá mostrar onde estavam cada pessoa no momento da colisão, para que assim os peritos analisem a dinâmica em diferentes ângulos.

Leia também

Polícia Militar errou no procedimento no caso Porsche, diz Secretaria de Segurança Pública



Delegado que investigava acidente com Porsche em SP é afastado do caso



*Com informações do Estadão Conteúdo