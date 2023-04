Com voto de Gilmar, STF tem 5 votos para tornar réus 100 pessoas por 8 de janeiro

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou favorável a tornar cem denunciados pela Procuradoria-geral da República (PGR), pelas ações de vandalismo do dia 8 de Janeiro, em réus no Supremo. O parecer do magistrado, proferido nesta quarta-feira, 19, acompanha o entendimento dos ministros Dias Toffolli, Edson Fachin e Cármen Lúcia que acompanharam o relator, ministro Alexandre de Moraes, que já haviam se manifestado favorável ao julgamento para tornar os denunciados réus. O julgamento ocorre em plenário virtual, quando não é preciso argumentação, mas apenas publicação do voto no sistema online do tribunal, e os ministros terão até 23h59 do dia 24 de abril para lançar seus votos. O placar está 5 a 0 tornar réus denunciados.

Como a Jovem Pan antecipou, a realização em plenário virtual ocorreu a pedido do próprio Moraes e aceito pela presidente da casa, Rosa Weber. Atualmente, os cem denunciados estão presos. A denúncia da PGR destaca que o inquérito investiga “financiadores dos atos antidemocráticos, que prestaram contribuição material/financeira para a malfadada tentativa de golpe”. Os cem denunciados por participarem das ações são acusados de “alguma forma incentivarem a prática dos lamentáveis atos em área proibida e praticarem os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público”, diz o texto.