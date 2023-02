Começou a temporada das picapes: veja o que chegou e o que ainda virá

De cada 100 automóveis vendidos no Brasil, 17 são picapes. Há 10 anos, eram somente 11. Claro que somos um país-continente, muito voltado ao campo, mas cada vez mais é fácil vê-las nas vias urbanas, dando trabalho a motoristas em vagas de estacionamentos minúsculas.

Pois bem: 2023 já tem, e terá ainda mais, interessantes novidades nesse segmento específico. A General Motors acaba de lançar a Chevrolet Montana totalmente renovada. E trará no segundo semestre a Silverado.

Em apenas 69 minutos, a Ford vendeu todo o primeiro lote de 500 unidades da também gigante F-150 (cada uma a quase meio milhão de reais). As picapes, aliás, estão chegando com força também ao universo dos elétricos. Confiram.

Chevrolet Montana

A picape vem em quatro opções de acabamento

1.2 Turbo MT6 2023 – R$ 116.890 LT 1.2 Turbo MT6 2023 – R$ 121.190 LTZ 1.2 Turbo AT 2023 – R$134.490 Premier 1.2 Turbo AT 2023 – R$ 140.490Ela com um mote de venda até comum: a junção de conforto e de dirigibilidade de SUV com robustez de picape. Porém, também aposta na economia de combustível (a GM garante que é a maior da categoria) e na performance.

Dados do Inmetro, a versão manual de 6 marchas percorre com gasolina 13,6 km/l na estrada e 12 km/l na cidade, enquanto com etanol os números são 9,6 km/l e 8,3 km/l, respectivamente.

Por isso é nota A em eficiência energética pelo Conpet. Já a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 11,7s, e a retomada 80-120 km/h, em 12,2s.

O motor é um 1.2 turbo flex de três cilindros que gera 133cv de potência e 21,4kgfm de torque.

Já outra ação de marketing é voltada para a inédita caçamba inteligente, projetada para funcionar como uma espécie de porta-malas gigante. Por fim, a linha de acessórios customizados, que vai de faróis de neblina de LED a santo antônio, de capota rígida a estribos laterais etc.

Chevrolet Silverado

A gigantona já foi confirmada – e deve desembarcar no segundo semestre, num ‘retorno’ modernizado depois de ter sido vendida por aqui no fim da década de 1990.

A versão elétrica, apresentada no ano passado nos EUA, tem autonomia estimada de até 640km e muita força: são 670 cavalos com mais de 100 kgfm de torque, que permite acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 4,5 segundos.

S10 Midnight no BBB

A Chevrolet aproveitou uma prova no reality show Big Brother Brasil para mostrar uma das versões especiais de maior sucesso da picape S10, a Midnight. Ela retornará ao mercado em breve com evoluções tecnológicas e de design. Como de praxe, a versão Midnight se destaca pelos acabamentos diferenciados, como a grade frontal e as rodas escurecidas e um visualmente marcante Santo Antônio, integrando toda parte superior da caçamba.

As 15 picapes mais vendidas em 2022

1) Fiat Strada: 112.456

2) Fiat Toro: 49.567

3) Toyota Hilux: 48.606

4) Chevrolet S10: 27.128

5) VW Saveiro: 23.422

6) Mitsubishi L200: 15.831

7) Ford Ranger: 14.302

8) Renault Oroch: 12.022

9) Nissan Frontier: 8.669

10) VW Amarok: 6.012

11) Ram 3500: 2.204

12) Ford Maverick: 1.382

13) Ram 1500: 1.251

14) Ram 2500: 1.046

15) Ram Classic: 552

Reação da Ram

A marca norte-americana Ram, pertencente à Stellantis, não ficou parada. Abri até um site (RamREV.com) para quem quiser reservar um lugar na fila para pré-encomendar a nova e elétrica Ram 1500 REV.

No Brasil, a marca se consolida cada vez mais: fechou 2022, por exemplo, com 83% de crescimento sobre o ano anterior, sendo a terceira no ranking de vendas do mercado premium.

Para o Brasil, especialmente, a Ram prepara uma picape menor, do porte média e provavelmente usando peças Fiat Toro.

O grupo Stellantis também trará (veja foto) a Fiat Landtreck (que originalmente era Peugeot) no segundo semestre. É um modelo médio para concorrer com Toyota Hilux, S10 e Nissan Frontier.

Estreia da F-150

A Ford já está vendendo, mediante reserva no site da marca, a F-150 em duas versões: a esportiva Lariat, com preço de R$ 470 mil, e a luxuosa Platinum, por R$ 490 mil. Basta o interessado pagar 10% do valor. Mas a entrega das primeiras unidades está prevista para até seis meses.

O modelo – imponente e espaçoso – vem equipado com motor V8 5.0 de 405cv e transmissão automática de 10 marchas. Esse conjunto é o mesmo do Mustang, com calibração específica para a picape, e acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos.

Foto: Ford/DivulgaçãoA tração 4×4 tem opções High, Low ou sob demanda, bloqueio eletrônico do diferencial e pacote FX4, além de oito modos de condução.

Ela vem com painel digital de 12 polegadas, teto solar panorâmico e ajuste elétrico com memória dos bancos, volante e pedais. E estreia no Brasil o sistema multimídia e de conectividade SYNC 4 de nova geração, com conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

Em relação à segurança, oito airbags e tecnologias de assistência que incluem piloto automático adaptativo com stop & go, frenagem autônoma com detecção de pedestres, câmera traseira com detecção de objetos e assistência em descidas, manobras evasivas e cruzamentos, entre outras.

Da Ford também virá a Maverick em versão híbrida, com motor 2.5 aspirado de 164cv e 21,4 kgfm para trabalhar com um elétrico de 128 cv e 23,9 kgfm de torque.