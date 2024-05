Comemoração de Endrick gera tumulto e cartão para jogador do Palmeiras

O Palmeiras não teve dificuldades para golear o Liverpool-URU, na noite dessa quinta-feira (9/5), pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, por 5 x 0. No entanto, a partida ficou marcada por uma polêmica por conta do terceiro gol da equipe alviverde. Isso porque o atacante Endrick, autor do gol, voltou a imitar o personagem King Kong durante a comemoração, o que acabou gerando irritação na torcida e nos jogadores adversários.

Logo após balançar as redes, o jovem atacante palmeirense celebrou o gol fazendo gestos semelhantes ao do personagem da ficção. A comemoração ocorreu próximo de onde jogadores do Liverpool aqueciam e da torcida local. O gesto, no entanto, acabou causando um tumulto dentro do gramado, pois os jogadores da equipe uruguaia foram tirar satisfações com o atacante, por considerarem uma provocação.

Os companheiros de equipe de Endrick tiveram que intervir, separando o jovem dos jogadores da equipe uruguaia. A arbitragem resolveu punir o atacante com um cartão amarelo por iniciar a confusão dentro do gramado.

Veja a comemoração.

A celebração, no entanto, não foi uma novidade. O camisa 9 do Verdão já havia celebrado seu outro gol na Liberta, durante a partida contra o Independiente Del Valle, da mesma forma. A situação, naquela ocasião, não causou qualquer tipo de desentendimento entre os atletas.

O jogador se desculpou com um dos atletas do Liverpool, mas passou a ser alvo da torcida adversária. Em entrevista após o jogo, Endrick relembrou que essa não foi a primeira vez que comemorou um de seus gols desta forma. Ele contou que alguns jogadores do Liverpool aceitaram as desculpas, outros não e explicou o motivo da comemoração.

“Acharam que foi, (provocação) eu consegui falar em espanhol um pouco com eles, o 3 entendeu bem, o 7 não muito. Hoje lançou também o filme do Planeta dos Macacos e isso que quero mostrar, que gosto do filme do Kong, é isso. Estou feliz”, destacou.

Endrick postou em seu Instagram uma foto da comemoração, na legenda marcou o rapper Mano Brwon, dos Racionais MC’s.

Durante a entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira saiu em defesa do jovem jogador, afirmando que Endrick é um menino “puro”.

“Eu entendi o público do Liverpool, mas podem ter a certeza que não tem maldade nenhuma no coração dele. Ele festejava assim, na base e no Independiente del Valle. Não há provocação nenhuma, porque esse moleque uma coisa boa que tem é a cabeça e o coração. Ele é tão ingênuo que pediu desculpa para que ninguém fique chateado”, pontuou.

Com a vitória por 5 x 0, o Palmeiras disparou na liderança do grupo F com 10 pontos. O Verdão volta aos gramados no domingo (12/5), quando enfrenta o Athletico-PR em casa pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.