Comissão da Câmara aprova projeto que proíbe poliamor

Poliamor são relações interpessoais amorosas que não se baseiam na monogamia Boxflip (via Wikimedia Commons)

PODER360 22.dez.2023 (sexta-feira) – 23h32



A Comissão de Previdência, Assistência Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou na 5ª feira (21.dez.2023) projeto que proíbe o reconhecimento de uniões poliafetivas, conhecidas como poliamor. Foram 9 votos a favor da aprovação e 3 contra. Agora, o texto segue para análise de outras comissões da Casa Baixa.

O presidente e o 1º vice-presidente do colegiado são 2 deputados do PL (Partido Liberal), o mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): Fernando Rodolfo (PL-PE), presidente e Filipe Martins (PL-TO), 1º vice-presidente.

Eis abaixo como votou cada integrante da comissão:

a favor: Chris Tonietto (PL-RJ); Fernando Rodolfo (PL-PE); Filipe Martins (PL-TO); Silvio Antonio (PL-MA); Pastor Eurico (PL-PE); Clarissa Tércio (PP-PE); Cabo Gilberto Silva (PL-PB); Pastor Isidório (Avante-BA); Cristiane Lopes (União Brasil-RO). contra: Rogéria Santos (Republicanos-BA); Erika Kokay (PT-DF); Meire Serafim (União Brasil-AC). A comissão também aprovou em outubro projeto que proíbe o casamento civil homoafetivo.