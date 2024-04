Comissão de Agricultura debate transtornos causados pelo sangramento do açude de Cocorobó, em Canudos

Foto: Neusa Costa Menezes/Agência ALBA

A Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) debateu nesta terça-feira (16) os transtornos e prejuízos causados ao Perímetro Irrigado Vaza-Barris (PIVB) pelo sangramento do açude de Cocorobó, em Canudos. As chuvas recentes provocaram elevação anormal do reservatório, e chegaram à marca de 3.3 metros, 30 centímetros acima do nível máximo. A situação provocou a destruição de toda a produção do PIVB, em Canudos e Jeremoabo.

A reunião do colegiado, que é presidido pelo deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil), contou com a participação do coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), Rafael Carvalho, além de representantes de produtores da região, lideranças políticas e parlamentares da ALBA.

Manuel Rocha destacou que é necessário dar assistência às cerca de 450 famílias que plantam no perímetro irrigado, além da recuperação da área afetada e da infraestrutura da região. O açude não sangrava há 17 anos e, antes das fortes chuvas, a população local sofria com uma seca severa.

“Realizamos um debate muito produtivo sobre essa situação, que tem causado um enorme prejuízo para as 450 famílias que dependem da terra para sua sobrevivência e agora sofrem com as consequências do sangramento do açude. Agora, esperamos que soluções emergenciais sejam adotadas para minimizar os prejuízos e transtornos que estas famílias estão sofrendo”, salientou o deputado.

Segundo Rafael Carvalho, será preciso investir na assistência às famílias e na recuperação da área e da estrutura. Os prejuízos, entretanto, só poderão ser estimados depois que as águas baixarem totalmente, mas já se sabe que será impossível a recuperação das lavouras neste ano, adiantou o coordenador do Dnocs.

O Vaza-Barris está situado em Canudos, tem 2 mil hectares que produzem banana, feijão, quiabo, milho e coco no sistema de agricultura familiar. Emprega cerca de duas mil pessoas e é a principal fonte de renda de Canudos e Jeremoabo. Canudos, hoje, tem população estimada de 16,9 mil habitantes, e como principal receita o Perímetro Irrigado, responsável por injetar na economia do município cerca de R$ 2,5 milhões por mês e gerar aproximadamente 6 mil empregos diretos.

O Perímetro Irrigado Vaza-Barris (Pivb) foi construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e iniciou a operação em 1973 tendo como fonte hídrica a Barragem do Cocorobó, com capacidade de acumulação de 245,4 milhões de metros cúbicos de água. O projeto possui seis setores com 450 lotes, cada um deles ocupado por uma família de agricultores; unidade de campo do Dnocs; lotes habitacionais, igrejas, escolas, comércios, Cooperativa dos Irrigantes do Vaza-Barris (Civab) e Associação do Distrito de Irrigação do Vaza-Barris (Adivb), criada em 2005, que administra o Perímetro no que se refere a operação e manutenção.

