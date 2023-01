Como presidente interino, Alckmin despachará do gabinete de Lula

O vice-presidente Geraldo Alckmin assumirá a Presidência pela primeira vez na história, neste domingo (22/1), quando Lula viajará para a Argentina.

Nos três dias em que ficará como presidente interno, Alckmin despachará no gabinete de Lula, no terceiro andar do Palácio do Planalto.

Segundo auxiliares, teria sido o próprio Lula que pediu ao vice para despachar do gabinete presidencial nesse período.

A primeira agenda de Alckmin será uma reunião com o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, na segunda-feira (23/1).

No governo anterior, Hamilton Mourão evitava despachar do gabinete de Jair Bolsonaro, quando o general assumia a Presidência interinamente.