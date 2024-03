Nísia Trindade anuncia vacinação em escolas contra diferentes doenças

O Governo Federal planeja um programa de vacinação dentro das escolas de todo o país. A informação foi anunciada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante uma coletiva de imprensa no Espírito Santo, neste sábado (2/3), e divulgada pela Folha de S. Paulo.

Segundo Nísia, a ação deve começar na segunda quinzena deste mês e fará parte do programa Saúde nas Escolas. O projeto será realizado de forma conjunta entre os Ministérios da Saúde e da Educação.

Nísia Trindade Vinícius Schmidt/Metrópoles

Nísia convoca estados para o Dia D contra a dengue: “Trabalhar juntos” Ministério da Saúde

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, ao lado do público-alvo da primeira leva de vacinação contra a dengue Fotos : Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

“É um programa muito apoiado, de grande apreço, pelo nosso presidente Lula. A vacinação vai ocorrer, prevista para a segunda quinzena de março. É de todas as vacinas”, afirmou a ministra.

Na ocasião, que fez parte da programação do “Dia D de mobilização contra a dengue” na cidade de Serra (ES), ela reforçou ainda a necessidade de prevenir e eliminar focos do Aedes Aegypti.

“As escolas também estão com várias ações para dengue. A comunidade escolar está unida, [com] materiais para professores, no caso específico de dengue. Mas a ação de vacinação [nas escolas] será para todas as vacinas”, pontuou.

Ela antecipou ainda que o Ministério trabalha com laboratórios brasileiros para começar a produção de vacina contra a dengue no país, mas ressaltou que “isso não é uma solução imediata”. Isso porque o órgão comprou todo o estoque ofertado para o Brasil, mas ele era pequeno e não é suficiente para ampliar o grupo que tem recebido os imunizantes.

Com mais de 1 milhão de casos, Brasil promove Dia D contra dengue Com mais de 1 milhão de casos de dengue registrados apenas neste ano e sob a ameaça de o Brasil viver uma das piores epidemias da doença de sua história, o Ministério da Saúde, com a participação de estados e municípios, realiza uma mobilização apelidada de “Dia D” para combater focos da doença.

A iniciativa busca orientar a população brasileira sobre as ações de prevenção e a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Segundo a pasta, 75% dos criadouros estão dentro das casas, em locais como vasos de plantas, caixas d’água, calhas, pneus ou garrafas.

Engajamento A ministra da Saúde, Nísia Trindade, participa da ação no município de Serra, no Espírito Santo. Ela visitou centros de saúde e residências para mostrar como deve ser feita a prevenção de focos de ploriferação do mosquito. “Devemos nos unir, sabemos do que deve ser feito. Devemos conferir vasos de planta, acúmulos de lixo, caixas d’água. Este é um combate, mas nossa forma de lutar nessa guerra é com o cuidado, com o amor”, afirmou.

Durante o evento, ela também destacou a importância de que os pais estejam atentos ao calendário de vacinação das crianças de 10 a 14 anos, já que elas podem, a depender da oferta de seus municípios, receber gratuitamente a vacina Qdenga, que combate infecções graves do vírus, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Vacinação contra a dengue no Distrito Federal Hugo Barreto/Metrópoles

Adolescentes entre 10 e 11 anos, acompanhados de seus responsáveis, acordaram cedo nesta sexta-feira (9/2) para garantir a aplicação da primeira dose da vacina contra a dengue no Distrito Federal Fotos : Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

A ministra da Saúde, Nísia Trindade Fotos : Hugo Barreto/Metrópoles @hugobarretophoto

O Distrito Federal recebeu somente 71.708 doses da vacina contra a dengue, 36% das 194 mil esperadas Hugo Barreto/Metrópoles

No entanto, quantidade prevista inicialmente era de 194 mil BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

“Não podemos deixar de nos vacinar para a dengue. A estratégia é progressiva para as idades, mas que já está habilitado a ir tomar as suas doses deve fazê-lo o mais rápido possível”, destacou a ministra em coletiva de imprensa.

Ainda neste sábado (2/3), Nísia viaja para Salvador (BA) onde também participará de eventos de combate ao Aedes.

Epidemia O aumento no número de casos nos dois primeiros meses do ano não era esperado, considerando as tendências históricas, que indicam o pico de disseminação da doença entre março e abril.

Os motivos para a antecipação estão relacionados às alterações climáticas, em especial na época de chuvas, e a mudança nos sorotipos circulantes da dengue.

Neste sábado (2/3), o painel de monitoramento do Ministério da Saúde indicava 1.038.475 casos de dengue no país, 258 mortes confirmadas e outros 651 falecimentos em apuração. O Distrito Federal é a unidade da federação com maior incidência da doença, com 3.647,7 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.