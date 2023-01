Você quer saber como ver TikTok anonimamente? Então chegou ao local certo!

De fato, existem dois tipos de usuários dentro do TikTok, aqueles que produzem conteúdo e querem ter mais seguidores no tiktok, bem como aqueles que consomem diariamente cada uma das tendências que são postadas na plataforma.

É por isso que a rede social asiática, tem disponíveis alguns mecanismos que permitem mais “privacidade” aos usuários que não querem ser “reconhecidos”.

A forma mais básica de passar “despercebido” dentro da rede social asiática, é colocando um nome de usuário com outro nome e atribuindo qualquer imagem na foto do perfil.

No entanto, no TikTok existe um mecanismo onde você pode personalizar a experiência de uso de acordo com suas preferências. Em outras palavras, você pode “ocultar sua conta facilmente” de terceiros.

Assim sendo, para ajudar você a entender mais sobre como ver TikTok anonimamente, nós preparamos o artigo de hoje sobre o assunto. Quer saber mais? Então acompanhe agora mesmo!

Como ver TikTok anonimamente?

Abaixo está um passo a passo que você pode seguir para poder saber como ver TikTok anonimamente:

Você deve entrar no TikTok

Clique no seu perfil

Em seguida, você deve selecionar o menu dos três pontos na vertical que se encontra no canto superior

Nesse momento, você deve pressionar a opção Privacidade e Segurança

Em seguida, escolha a seção de Conta Privada

Em seguida, você clicará na opção Sugerir sua conta para outros.

Ao fazer todos esses passos você terá uma conta que ninguém poderá espionar e que também o TikTok nunca recomendaria para outros usuários, transformando-se automaticamente em uma conta “invisível” que continuará a consumir o conteúdo da rede social.

Como ter sucesso no TikTok?

Agora que você já sabe como ver TikTok anonimamente, vamos lhe apresentar algumas dicas que podem fazer sua conta ter mais sucesso nessa rede social.

1. Seja breve

Quando se trata de criar conteúdo que pode ser viral no TikTok, os vídeos mais curtos são melhores.

Isso porque as pessoas no TikTok têm uma capacidade de atenção muito curta e é mais provável que vejam um vídeo que tem apenas alguns segundos de duração do que um que tem vários minutos de duração.

Isso é ainda mais verdade quando falamos do aplicativo tik tok +18, a versão adulta dessa rede social.

Além disso, os vídeos mais curtos são mais propensos a serem compartilhados do que os mais longos, pois são mais fáceis de ver e compartilhar para outros usuários.

2. Faça vídeos divertidos

Também é importante garantir que seus vídeos sejam divertidos. Isso significa que eles devem ser divertidos, informativos ou interessantes o suficiente para capturar a atenção dos usuários do TikTok.

Lembre-se de que há milhões de vídeos no TikTok, então você tem que ter certeza de que o seu se destaca entre os outros.

3. Use música popular

Outra dica para que seus vídeos tenham mais chances de se tornarem virais é usar música popular neles.

Os usuários do TikTok adoram música, e o uso de músicas populares em seus vídeos fará com que eles tenham mais chances de serem vistos e compartilhados. Basta certificar-se de que tem os direitos para usar a música no seu vídeo antes de publicá-lo.

4. Use hashtags

O uso de hashtags também é uma ótima maneira de tornar seus vídeos mais visíveis no TikTok. Quando você usa hashtags, seu vídeo aparecerá quando os usuários procurarem essas hashtags.

Portanto, o uso de hashtags populares e relevantes aumentará as chances de que seu vídeo seja visto por potenciais espectadores.

5. Colabore com outros usuários

Colaborar com outros usuários também é uma boa maneira de fazer com que seus vídeos sejam vistos por mais pessoas.

Quando você colabora com outros usuários, você pode fazer promoção cruzada do conteúdo, o que irá expor seus vídeos a um público mais amplo.

Além disso, colaborar com outros usuários pode ajudá-lo a construir relacionamentos com outros membros da comunidade TikTok, o que pode levar a mais oportunidades de sucesso no futuro.

6. Encontre o seu nicho

Uma das melhores maneiras de se tornar viral no TikTok é encontrar o seu nicho. Há milhões de usuários na plataforma, e você tem que encontrar uma maneira de se destacar da multidão.

Descubra que tipo de conteúdo você quer produzir e quem é o seu público-alvo. Uma vez que você saiba disso, você pode começar a criar conteúdo que se adapte ao seu nicho e que combine com o seu público.

7. Seja consistente

Finalmente, uma das coisas mais importantes que você deve fazer se quiser ser viral no TikTok é ser consistente com o seu conteúdo.

Há várias ideias para novos conteúdos. Por exemplo, se você fala em sua conta sobre livros em formato digital, é importante mencionar também que leitor de ebook você faz uso e em que momentos do dia você gosta de ler.

De fato, você tem que publicar regularmente e postar constantemente conteúdo de alta qualidade se quiser que as pessoas continuem vindo.

Se você publicar apenas esporadicamente ou se seus vídeos não estiverem à altura, as pessoas perderão rapidamente o interesse na sua conta.

Características do TikTok