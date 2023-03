Compositor Rafael Porrada lança sua primeira faixa solo como cantor; Confira “Mary Kay”

Conhecido no mercado musical por composições como o viral “Desafio do Din Din Don”, além do feat “Na Atividade”, com a cantora Iza, chegou a vez de Rafael Porrada lançar seu primeiro single solo como cantor de trap.

A faixa “Mary Kay”, que chega às plataformas digitais, via ONErpm, no próximo dia 24 de março, trata sobre a alegria de um casal que divide os mesmos pensamentos e o mesmo saldo bancário, além de falar sobre autoestima. O single tem os beats de Rafa Jah e composição do próprio Porrada, e lançada pelo selo Nine Four Records.

A vontade de cantar as próprias músicas não é novidade, já que Rafael começou a escrever seus raps aos 16 anos e já aos 19 emprestava suas composições para artistas, bandas e selos de um projeto social ligado à musica a qual o artista participava.

O soteropolitano se apaixonou pela música desde cedo. Sua mãe era cantora gospel, e foi no coral da igreja que soltou a sua voz pela primeira vez e se aproximou dos instrumentos musicais.

Uniu-se a paixão pela música e pela poesia, e assim nasce Rafael Porrada, o compositor. Que, dentre suas diversas criações, está o primeiro bragafunk a viralizar no Brasil, a faixa que gerou o “Desafio Din Din Don”, regravado por diversos artistas de destaque, como Léo Santana, Wesley Safadão e Naiara Azevedo. E em 2017, viu uma de suas criações se tornar um dos hits daquele carnaval, com a faixa “Toma que Toma”, também gravada por Léo Santana.

Em 2018 passou a integrar a equipe musical do jogador Anderson Talisca, que vem fazendo sua carreira paralela no rap sob o nome de “Spark”, além de ser o dono do selo Nine Four Records, referência em hip hop na Bahia e Nordeste em geral.

Em 2021 participou da série “Criatividade Tropical”, onde compôs a música “Na Atividade”, para IZA, e acabou sendo convidado pela artista a ser um dos cantores da faixa. E no ano seguinte, assina com o selo Nine Four Records onde se lança como trapper.