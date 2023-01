Comunicado do Grupo Jovem Pan sobre invasão no YouTube

O Grupo Jovem Pan sofreu uma invasão em seus canais no YouTube no final da noite da terça-feira, 10. Ainda estão sendo apuradas pela equipe de tecnologia da companhia e pela equipe de segurança do YouTube as condições que levaram ao ataque e a extensão dos danos. No instante em que a vulnerabilidade foi identificada, a emissora notificou a plataforma e adotou as medidas necessárias, entre elas a comunicação do ocorrido para as autoridades. Lamentamos que a Jovem Pan e outras emissoras em episódios recentes sejam alvos de criminosos que tentam desestabilizar a credibilidade de veículos de imprensa.