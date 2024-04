Concessão de hidrovias no Norte terá riscos compartilhados com União

Diretor-geral da Antaq, Eduardo Nery, falou ao Poder360 sobre os desafios de modelagem de contratos de privatização na região

Eduardo Nery é diretor-geral da Antaq desde 2020

Eric Napoli 13.abr.2024 (sábado)



O governo tem avançado na agenda de privatização de hidrovias. O lançamento do PGO (Plano Geral de Outorgas) e a criação da Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação são passos na direção de uma orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O objetivo é que as concessões desenvolvam um ritmo frequente de dragagens para incentivar o modal de transporte hidroviário.

A modelagem desses contratos ainda apresenta um desafio, principalmente na região Norte, importante corredor de escoamento que enfrenta regularmente condições climáticas adversas. Em 2023, a região amazônica registrou a maior seca dos últimos 43 anos. Em entrevista ao Poder360, o diretor-geral da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), Eduardo Nery, 53 anos, disse que os contratos de hidrovias no Norte devem dividir os riscos entre a concessionária e a União.

O diretor-geral da agência reguladora declarou que essa é a melhor forma para deixar os contratos atrativos para a iniciativa privada. Uma das primeiras hidrovias que o governo deve leiloar é a do Rio Madeira, localizado na bacia amazônica. Durante a seca de 2023, o rio atingiu seu menor nível em 56 anos.

“Se a gente tivesse uma concessionária com investimentos maciços em dragagem, a gente teria enfrentado aquela seca severa do ano passado de maneira muito mais tranquila”, afirmou Nery.

Nery declarou que os investimentos em dragagem são a prioridade para viabilizar o transporte hidroviário. Segundo o diretor-geral, o Brasil não realiza o procedimento com a frequência necessária. “A gente faz muito pouco em relação ao que é necessário para termos vias com uma capacidade operacional para enfrentar os desafios logísticos que temos”.

Durante a cerimônia de lançamento da nova secretaria de hidrovias, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o governo deve investir mais de R$ 500 milhões em dragagens em 2024.

INVENTÁRIO DE CARBONO Outra prioridade da gestão de Nery à frente da Antaq é a criação de um inventário de emissão de carbono para o setor hidroviário brasileiro. Segundo o diretor-geral, a consolidação do mecanismo é necessária para concretizar investimentos nos terminais portuários e na coordenação de políticas públicas para a redução de emissões.

Ainda não há uma data estimada para o lançamento do inventário, mas Nery afirmou que a agência já tem conversado com as autoridades portuárias e busca conscientizar o setor sobre a importância da iniciativa.

Nery afirmou que a Antaq estuda bonificações para os terminais que aderirem ao projeto e que mantenham suas emissões de carbono controladas. Em um outro momento, também é analisada a aplicação de sanções aos concessionários de terminais que não participem do inventário.

“Estamos pensando em incentivos para as empresas aderirem ao inventário, um selo verde, por exemplo, pode ser um desses incentivos. Estamos pensando também, por meio de uma análise de impacto regulatório, em impor sanções aos que não estiverem aderindo à produção de seus inventários de carbono”, disse Nery.

TÚNEL SANTOS-GUARUJÁ Nery também comentou sobre a maior obra do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o túnel submerso que ligará a cidade de Santos (SP) ao Guarujá (SP) através do canal do Porto de Santos.

O diretor-geral elogiou a costura entre o governo federal e estadual para tirar a obra do papel e afirmou que o papel da Antaq no processo é assegurar o mínimo de transtornos possíveis no maior porto do país durante a execução do empreendimento.

“O principal papel da Antaq nesse projeto é acompanhar de que modo essa intervenção pode impactar a operação portuária no Porto de Santos. É claro que a obra vai causar algum prejuízo, mas nosso olhar está voltado para reduzir isso”, declarou.