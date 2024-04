Concorro com uma criança de 6 anos, diz Biden sobre Trump

Presidente dos EUA participou de jantar de setoristas da Casa Branca; o republicano afirmou que o democrata é “corrupto”

A declaração do presidente norte-americano se deu no Jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca Reprodução/Twitter @POTUS – 27.abr.2024

O presidente e candidato à reeleição dos Estados Unidos, Joe Biden (democrata), criticou o adversário Donald Trump (republicano). Em tom irônico, Biden disse que a “idade é um problema” para o pleito deste ano e que está “concorrendo com uma criança de 6 anos”, em referência a Trump.

A declaração do presidente norte-americano se deu no jantar anual da White House Correspondents’ Association, criada por jornalistas setoristas da Casa Branca em 25 de fevereiro de 1914. Foi realizado no Washington Hilton Hotel, em Washington, no sábado (28.abr.2024).

Setoristas são profissionais que fazem o acompanhamento diário de um determinado assunto.

O 1º jantar foi em 1921. Hoje, é transmitido pela C-Span, uma rede de TV norte-americana que televisiona eventos do setor do governo federal norte-americano, como o Congresso.

É tradição do evento que os presidentes norte-americanos participem com um tom mais descontraído. Biden fez provocações a Trump, que tem 77 anos, e provocou risadas da plateia.“A idade é a única coisa que temos em comum. Minha vice-presidente [Kamala Harris] me apoiou”, disse o chefe do Executivo norte-americano.

Depois de Joe Biden, o comediante Colin Jost discursou. Disse que se deve “reconhecer como é revigorante ver um presidente dos Estados Unidos em um evento que não começa com um oficial de justiça dizendo: ‘Todos de pé!’”.

Trump se pronunciou em publicação na Truth Social, rede social criada pela startup dele. O empresário criticou o jantar, Biden e Jost.

“O jantar dos jornalistas setoristas da Casa Branca foi realmente péssimo. Colin Jost foi um fiasco, e o Joe Corrupto foi um desastre total! Não poderia ser pior que isso!”, afirmou Trump.

Segundo o jornal norte-americano Washington Post, Trump nunca compareceu ao jantar como presidente. Em 2017, os jornais da grande mídia ameaçaram boicotar o evento caso Trump fosse. A ação foi em protesto às críticas dele à imprensa.

ENTENDA AS ELEIÇÕES NOS EUA Nos EUA, antes do pleito oficial, os Estados realizam prévias eleitorais –primárias ou caucus. O objetivo é escolher, dentre os pré-candidatos dos partidos, aquele que representará a legenda no pleito, marcado para 5 de novembro.

Nas prévias, cada Estado organiza sua primária com regras próprias. São 2 modelos. O tradicional, com voto em cédulas, que pode ser aberto, fechado ou livre, com apenas filiados ou não. Já o caucus é uma reunião do partido. Os eleitores se reúnem em um espaço para decidir quem será o candidato.

Nos Estados Unidos, o vencedor das eleições não é o candidato com mais votos populares, mas quem conquista a maioria dos delegados de cada Estado. Esses são distribuídos para o candidato mais votado. Nas prévias a lógica é diferente. Os delegados votam proporcionalmente ao número de votos.

A principal data das prévias foi em 5 de março, quando eleitores de 16 Estados e 1 território votaram. A data é conhecida como Super Tuesday (Super 3ª feira, em tradução livre). Os territórios de Guam e Ilhas Virgens encerrarão as prévias em 8 de junho.

VOTO NÃO OBRIGATÓRIO Nos EUA, ninguém é obrigado por lei a votar em qualquer eleição local, estadual ou presidencial. Segundo a Constituição, votar é um direito, mas não é um requisito.

COLÉGIO ELEITORAL O presidente e o vice-presidente dos EUA são eleitos indiretamente pelo Colégio Eleitoral. Cada Estado tem o mesmo número de delegados que cadeiras no Congresso (Câmara dos Deputados e Senado). São 538 delegados.

Após votar para presidente, o voto é contabilizado ao nível estadual. Em 48 Estados e em Washington D.C. o vencedor recebe todos os votos eleitorais daquele Estado. Maine e Nebraska atribuem seus eleitores usando um sistema proporcional.

Um candidato precisa do voto de pelo menos 270 delegados –mais da metade do total– para vencer a eleição presidencial.

Geralmente, um vencedor projetado é anunciado na noite da eleição em novembro. No entanto, a votação oficial do Colégio Eleitoral é realizada em meados de dezembro, quando os delegados se encontram.

A diplomação do resultado será em 6 de janeiro de 2025. A posse, em 20 de janeiro.