Concurso internacional de cosplay faz seletiva em Salvador

O maior e mais tradicional concurso de cosplay do mundo, World Cosplay Summit (WCS), chega à 20ª edição neste ano e tem suas seletivas regionais confirmadas no Brasil. Criado para celebrar a cultura pop japonesa por meio da arte do cosplay, o concurso tem mais de 50 nações participando da competição e disputando o título de melhores do mundo. No Brasil, as seletivas acontecem em parceria com a Saphyr Shopping Centers e com a Agência Geek+ em oito cidades, entre elas, Salvador.

O concurso de cosplay WCS envolve usar os trajes dos personagens e interpretá-los em uma cena de até 2 minutos com o uso de coreografias, efeitos especiais, música, jogo de luz e o uso de um telão no qual um vídeo de apoio pode ser exibido. Tudo isso é planejado e construído pela dupla de competidores com o intuito de recriar a atmosfera de suas séries favoritas e imergir o espectador no show.

A seletiva em Salvador acontecerá no dia 16 de abril, no Shopping Paralela. Os interessados em participar podem fazer as inscrições na página oficial do evento https://linktr.ee/worldcosplaysummitbrasil, onde está também o regulamento.

As duplas selecionadas nas oitivas vão concorrer nas seletivas regionais distribuídas em quatro estados brasileiros em busca da vaga na grande final, que acontecerá em São Paulo, em maio. Os vencedores serão consagrados com o título de campeões nacionais e terão sua ida com tudo pago à sede do WCS, em Nagoia, no Japão, além de uma premiação de R$ 3.500 para a dupla, para carregar o manto do Brasil e competir contra as demais duplas em busca do grande título mundial.

O Brasil é um dos países a se consagrar campeão mais vezes no World Cosplay Summit, tendo alcançado três títulos mundiais nos anos de 2006 (ano de estreia), 2008 e 2011.