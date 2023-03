Concursos: Brasil tem 35 mil vagas abertas e salários de até R$ 30 mil

A semana começa com 35,5 mil vagas, em 272 concursos com inscrições abertas no país. O certame da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) tem o maior salário entre as oportunidades disponíveis. A remuneração prevista pelo edital para fiscal de tributos estaduais (FTE) é de R$ 30.063,76.

Além das vagas para provimento imediato, há oportunidades para formação de cadastro de reserva.

Há, ainda, concursos em órgãos como tribunais de Justiça, ministérios públicos, polícias Científica e Militar, conselhos regionais, universidades estaduais e federais, secretarias estaduais e prefeituras de todas as regiões. Os salários chegam a R$ 9.811,99, na Prefeitura de São João do Polêsine (RS).

Distrito FederalO destaque na capital da República é o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF): são 2,1 mil vagas para cargo de soldado — 700 imediatas e 1,4 mil para formação de cadastro reserva. Os interessados devem se inscrever até 10 de abril.

Os aprovados no certame terão remuneração de R$ 5.336,96, durante o Curso de Formação de Praças (CFP). Após essa etapa, os vencimentos subirão para R$ 6.081,28.

Confira 10 dicas de preparação para provas de concursos

Cópia de 3 Cards_Galeria_de_Fotos (32)

Passar em um concurso público é o sonho de muitos brasileiros, mas encarar a maratona de provas e estudo exige muita dedicaçãoPixabay

***laptop-g91ff261aa_640

Confira algumas dicas que podem ajudar no processo de preparaçãoPixabay

***saúde mental

1. Cuide da saúde mental e autoestima: não tenha em si mesmo um adversário. Manter o pensamento positivo, acreditar no seu potencial e sonhos ajuda a permanecer focado. É preciso aprender a lidar com medos, limites e adversidades que podem surgir na rotina de estudosGetty Images

***computer-g52f25bd80_640

2. Estude de forma antecipada: esperar a divulgação do edital do certame para começar a estudar é um dos maiores erros dos concurseiros. Buscar edições de provas passadas e responder questões ajuda a fixar o conteúdoPixabay

***open-book-gbbaaa94f8_640

3. Entenda como a banca examinadora funciona: dedique um tempo para conhecer e solucionar provas anteriores. Muitas questões são repetidas, e o participante pode ter sorte de responder um enunciado já conhecidoPixabay

***laptop-gfe890fb9d_640

4. Mantenha-se informado: acompanhar os assuntos pautados pela mídia – jornais, televisão e redes sociais – e estar antenado com fatos relevantes que afetam a sociedade significa estar um passo à frente da concorrênciaPixabay

right-g2950c3f98_640

5. Dê atenção ao direito: muitos concursos, principalmente para área militar, exigem conhecimento em diversas áreas do direito. As disciplinas com maior número de questões são direito constitucional, direito penal e direito administrativoPixabay

***man-g1b0cff6ad_640

6. Exercite a escrita: no geral, as provas de redação têm peso eliminatório. Se os candidatos acertarem o mesmo número de questões de múltipla escolha, a prova de redação é critério de desempate. Por isso, praticar escrita, interpretação de texto, pontuação. e saber organizar ideias e informações de forma coesa e coerente é um grande diferencialPixabay

***book-ga609e79ec_640

7. Leia bastante: um tempo dedicado à leitura é essencial para quem busca aprovação. A prova precisa ser interpretada para ser respondidaPixabay

***business-gd1788d6cd_640

8. Desenvolva habilidades pessoais: determinação, persistência, organização e produtividade fazem parte de todo o processoPixabay

***people-gcacbbbc90_640

9. Adapte o estudo à vida: ainda há uma grande quantidade de candidatos que acreditam que o estudo para as provas deve ser a prioridade máxima da rotina, do contrário, não terão chance de aprovação. É necessário investir em gestão de tempo e organização, para que exista a adaptação adequadaPixabay

***laptop-g34fe45345_640

10. Conheça os próprios pré-requisitos: as premissas que precisam ser avaliadas são remuneração, local de trabalho (cidade de lotação, perfil da entidade ou órgão), rotina de atividades, funções exercidas, possibilidades de crescimento e política de valorização e benefícios Pixabay

Mais oportunidadesAo menos 16 órgãos abrem prazo de inscrições para 1 mil vagas, em cargos de todos os níveis de escolaridade, nesta segunda-feira (20/3). Os salários chegam a R$ 19.200,89.

Confira outros concursos:

Prefeitura de Astorga (PR)Inscrições: até 16 de abrilVagas: 76Salário: R$ 19.200,89Níveis: fundamental, médio e superiorLeia o editalPrefeitura de Balsas (MA)Inscrições: até 11 de abrilVagas: 256Salário: R$ 2.560,12Níveis: fundamental, médio e superiorLeia o editalPrefeitura de Belo Horizonte (MG)Inscrições: aé 24 de abrilVagas: 38Salário: R$ 9.622,14Nível: superiorLeia o editalPrefeitura de Coronel Fabriciano (MG)Inscrições: até 19 de abrilVagas: 50Salário: R$ 1.394,95Nível: médioLeia o edital