Condomínio pede expulsão de ex-jogadora de vôlei que agrediu entregadores

O Edifício Estrada da Gávea, no Rio de Janeiro, notificou ex-atleta de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá pedindo que ela deixe o imóvel. Segundo o advogado Homero Pacheco Fernandes, que representa o condomínio, o pedido foi feito nesta quarta-feira (12).

Sandra foi filmada xingando e agredindo entregadores de aplicativo. As imagens provocaram revolta nas redes sociais, com usuários apontando racismo nas atitudes dela.

De acordo com o Extra, o advogado também revelou que Sandra nunca foi multada, mas confirmou que “tem relatos” de atritos com outros moradores. Ele frisou que não foram agressões, mas, sim, “bate-bocas”.

Fernandes esteve na delegacia na manhã desta quarta-feira, onde entregou filmagens das câmeras de segurança do prédio. Segundo ele, os vídeos que entregará à polícia não mostram agressões, mas flagraram o que seria o “início da briga”, quando Sandra teria reclamado que o entregador Max Angelo Alves do Santos teria passado próximo a ela. Em uma semana ele esteve na delegacia duas vezes para denunciá-la pelas agressões sofridas verbal e fisicamente, a mais recente no último domingo.

Max abriu um boletim de ocorrência contra Sandra por injúria. Segundo o Extra, o entregador disse ter sido xingado de várias formas, como “vagabundo, marginal”, além de ter ouvido um “vou mandar te prender, seu favelado”.

Já no domingo de Páscoa, Max retornou à unidade policial e declarou que, após ter tentado “acalmar os ânimos” de Sandra — que teria agredido verbalmente uma outra entregadora —, levou “chicotadas”: a professora teria tirado “a correia que estava presa ao cão e começou a agredir” o entregador.

À polícia, Max afirmou estar com “dores nas costas” e que desejava representar criminalmente mais uma vez contra Sandra, dessa vez “em face das lesões corporais”. O entregador foi encaminhado à realização de um exame de corpo de delito.