Moraes autoriza Silvinei a refazer prova da OAB com escolta

Ex-diretor da PRF foi aprovado na 1ª fase do exame para advogados, mas reprovou na 2ª etapa; PGR é contra sua soltura

Silvinei Vasques está preso desde agosto de 2023 Sérgio Lima/Poder360 – 20.jun.2023

PODER360 6.mai.2024 (segunda-feira) – 12h52



O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Silvinei Vasques a refazer a 2ª fase da prova da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em 20 de maio acompanhado de escolta policial.

O ex-diretor está preso no Centro de Detenção Provisória II, no Complexo da Papuda, em Brasília. Ele foi aprovado na 1ª fase, mas reprovou na 2ª. Esse novo exame é uma “repescagem”.

Em abril de 2024, a PGR (Procuradoria Geral da República) se manifestou contra a soltura de Vasques, investigado por suposta interferência da corporação durante as eleições de 2022.

Silvinei Vasques está preso desde agosto de 2023. Ele é investigado por blitzes realizadas pela PRF em Estados do Nordeste durante as eleições gerais e por publicar mensagens de apoio à candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais.

curtiu a reportagem? Compartilhe sua opinião

apontar erros neste texto