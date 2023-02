Condutor de motocicleta morre vítima de acidente na BR-101 em Itamaraju

Um trágico acidente na rodovia BR-101, durante o período noturno de sábado (04), matou o condutor de uma motocicleta e deixou uma jovem com múltiplos ferimentos.

Edson de Jesus de Jesus (70 anos), conduzia a motocicleta de Honda CBX-250 Twister de cor amarela, mas acabou perdendo o controle próximo da ponte que passa sobre o bairro São Bernardo no perímetro urbano da rodovia BR-101.

Com o forte impacto o condutor sofreu politraumatismo e as pessoas que passavam pela rodovia notificaram a central do SAMU 192.

O homem foi socorrido para o hospital municipal de Itamaraju, mas devido a gravidade das lesões acabou não resistindo e veio a óbito.

A jovem que ocupava a garupa da motocicleta também foi socorrida e passou por exames clínicos ficando em observação.

As autoridades policiais foram notificadas e investigam se outro veículo maior teria provocado o acidente.