Condutor embriagado provoca acidente na BR 101 e acaba preso pela PRF de Teixeira de Freitas

A fim de coibir a combinação perigosa de álcool e direção, a PRF na Bahia já realizou, em 2023, quase 180.000 testes com o ‘bafômetro’.

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada de hoje (15) por se envolver em acidente ao conduzir veículo alcoolizado. O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 858 da BR 101, em Teixeira de Freitas.

Era por volta das 00h10, quando uma equipe da PRF atendeu um acidente de trânsito ocorrido na rodovia, que envolvia dois veículos.

No local, constatou-se que o condutor de uma caminhonete Saveiro não observou as condutas prudentes de trânsito e acabou provocando o acidente. Ao se aproximarem dele, os PRFs perceberam que ele apresentava dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, forte odor de álcool no hálito, gestos e fala alterados, características visíveis de embriaguez.

A equipe convidou o motorista para realizar o teste do etilômetro, cujo resultado aferiu 0,87 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), comprovando a embriaguez. O teste no aparelho apresentou índice quase 3 vezes maior do valor considerado como crime que é de 0,34 mgL.

Em seguida, o infrator foi apresentado à autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis.

A PRF alerta sobre as consequências da combinação de álcool e volante e atua no policiamento ostensivo e preventivo, sendo priorizada a fiscalização de condutas de risco como ultrapassagens proibidas, alcoolemia ao dirigir, dentre outras, com foco na redução de acidentes.