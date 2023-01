Conexão ide regrava “Hoje Livre Sou” na Voz de Chélly Medeiros

O Ministério Conexão ide acaba de lançar na voz de Chélly Medeiros o single “Hoje Livre Sou”, uma releitura da famosa canção gravada originalmente pelo Ministério católico “Adoração e Vida” em 2014 (Paulinas-COMEP) e que já foi regravada por nomes como Fábio de Melo, Marcelo Rossi, Belo, entre outros. Mas até agora nunca por um ministério evangélico. A música é uma composição conjunta de Rodrigo Pires e Walmir Alencar. Esse último é um nome já famoso no meio da música católica.

“Conhecemos o Walmir Alencar (líder do Adoração e Vida) em 2013. Na ocasião a Chélly e eu oramos juntos com ele antes de um Show. De lá pra cá mantivemos um certo contato e expressei o quanto amava essa canção e como lamentava o fato do público evangélico não a conhecer. Guardei esse projeto em meu coração até o momento em que compartilhei o desejo com o Walmir que gentilmente nos atendeu e demos início aos processos junto à Gravadora. Sempre vemos cristãos católicos cantando composições evangélicas e acredito que há muita cristologia comum em nossas canções. Apesar de algumas divergências naturais da religiosidade, a verdade das escrituras precisa ser o fundamento principal do nosso louvor e da nossa adoração. E sem dúvidas a letra de ‘Hoje Livre Sou’ cumpre esse papel.” Afirma o pastor Jader Medeiros que é o presidente do Ministério Conexão ide e diretor executivo desse projeto.

Mas que Projeto? | Trata-se do EP Presença. Um álbum com sete canções que deve ser lançado completo até o fim do ano. A canção anterior “O Colo de Deus” (https://www.youtube.com/watch?v=KY5dr1fSCU4) alcançou dezenas de milhares de visualizações e plays em pouco tempo. Falando em Play, “Hoje Livre Sou” deve ganhar um clipe até o fim do mês.

Experiência | A nova versão de “Hoje Livre Sou” conta com Produção Musical de Daniel Alves que já trabalha com nomes como Paulo César Baruk, Marco Telles, Fhop Music, João Manô, entre outros. A mixagem fica por conta de Paulo Nóbrega (Zoe Música) e back vocal de Janison Carvalho. Participação do Guitarrista Matheus Farias (Atos 2) e do Baixista Santos (Comunidade Cristã Zoe).

Conheça Chélly Medeiros / Conexão ide

Chélly Medeiros é cantora e missionária do Ministério Conexão ide. Um ministério que atua há mais de 20 anos com Evangelização no Sertão Nordestino. Avanços Missionários, Plantação de Igrejas, Apoio a missionários, Perfuração de Poços Artesianos, Doação de Alimentos, são alguns dos projetos desenvolvidos pelo Ministério. Chélly canta desde pequena e mora no sertão desde 2007 junto com sua família.

