Confira a programação da Jornada Pedagógica de 2023 em Teixeira de Freitas

Entre os dias 30 de janeiro e 08 de fevereiro, a Secretaria de Educação e Cultura promoverá a Jornada Pedagógica de 2023. Com o tema “Educação que acolhe, vidas que transformam”, a proposta do evento se baseia no acolhimento e no olhar humano enquanto eixos norteadores do ano letivo que se inicia.

Abrangendo todos os partícipes do sistema educacional, como gestores, diretores e professores e demais profissionais da rede municipal de ensino teixeirense, esta será a primeira jornada a ser realizada de forma presencial após os dois anos de pandemia.

Confira a programação completa:

SEGUNDA-FEIRA (30/01)

19h – Abertura oficial da Jornada

Momento cultural e de acolhida com o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Regiane Chuaith e demais autoridades do segmento educacional.

20h – Palestra “O poder da sinergia entre gestores e coordenadores pedagógicos”

Palestrante: Aletheia Braga (PR)

Local: Faculdade Pitágoras

Público-alvo: Gestores e coordenadores pedagógicos.

TERÇA-FEIRA (31/01)

8h – Palestra: “Educação que acolhe, vidas que transformam”

Palestrante: Aletheia Braga (PR)

Local: Faculdade Pitágoras

Público-alvo: Professores do Ensino Fundamental (Anos Finais) e da EJA.

8h – Palestra: “Educação que acolhe, vidas que transformam”

Palestrante: Ester Assis (ES)

Local: Escola Municipal São Lourenço.

Público-alvo: Professores da Educação Infantil e auxiliares de creche.

14h – Palestra: “Educação que acolhe, vidas que transformam”

Palestrante: Ester Assis (ES)

Local: Faculdade Pitágoras

Público-alvo: Professores do Ensino Fundamental (Anos Iniciais), profissionais do Centro de Educação Inclusiva (CEI), ajudantes de ensino, docentes das Salas de Recurso e da Pestalozzi.

TERÇA-FEIRA (07/02)

8h – Núcleo de Formação

Palestra: “Transformando a escola com as próprias mãos: Excelência no trabalho e nas relações”.

Local: Escola Municipal São Lourenço

Público-alvo: Auxiliares de serviços gerais, auxiliares de cozinha e cozinheiros(as).

14h – Núcleo de Formação

Palestra: “Transformando a escola com as próprias mãos: Excelência no trabalho e nas relações”.

Local: Escola Municipal São Lourenço

Público-alvo: Auxiliares de serviços Gerais, auxiliares de cozinha e cozinheiros(as).

QUARTA-FEIRA (08/02)

8h – Núcleo de Formação

Palestra: “Foco e disciplina: organizando a rotina de vida e trabalho”.

Local: Escola Municipal São Lourenço

Público-alvo: Secretários(as) escolares.

14h – Núcleo de Formação

Palestra: “Foco e disciplina: organizando a rotina de vida e trabalho”.

Local: Escola Municipal São Lourenço

Público-alvo: Secretários(as) escolares.

