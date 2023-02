Confira a programação da Lavagem de Itapuã que acontece nesta quinta-feira (9)

A tradicional Lavagem de Itapuã, que acontece há mais de um século, voltará a ser comemorada nesta quinta-feira (9), marcando o retorno da festa às ruas de Salvador após dois anos de interrupção por conta da pandemia de covid-19. Nesta edição, as homenagens da última festa popular antes do Carnaval serão feitas para a atual ministra da cultura, Margareth Menezes, e o presidente do bloco afro Malê Debalê, Josélio de Araújo.

Os festejos, que incluem manifestações sagradas e profanas, iniciam durante a madrugada e seguem até a tarde. Confira a programação:

Programação da Lavagem de Itapuã

Manhã

2h – Início com o Bando Anunciador, grupo composto pelos moradores que percorre o bairro convidando o público para a festa

5h – Lavagem Nativa, feita pelas moradoras do bairro, na paróquia Nossa Senhora da Conceição da Praia de Itapuã; café da manhã em seguida

6h – Corrida do Feijão – Serjão

6h – Alvorada

7h – Organização de Lideranças da Bahia

7h30 – Mulheres que incentivam

10h – Cortejo das baianas, grupos culturais e Filhos de Gandhy

10h – Carro de Palha

10h02 – Projeto Sariguê

10h05 – Escola de Samba Unidos de Itapuã

10h07 – Itapuã Black

10h10 – Porcelanato

10h15 – Arrastão Ba x Vi & Nosso Quilombo

10h15 – BFC

10h30 – Puxada Itapuãzeira + Galera do Mar

10h45 – Kitute com Cerveja

10h45 – A Linha

11h – Bloquinho de Itapuã

11h15 – Bloco dos Cornos

11h20 – Turma da Release

11h35 – Cultura Popular

11h50 – Pagode do RT

Tarde

12h – Lavagem das escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã feita pelas baianas

12h05 – Malê Debalê

12h20 – Itapuãzeiros

12h35 – Samba Beleza

12h50 – Pipoca do Arrocha

13h05 – Arrastão da Gente

13h20 – Muvuca do Pedaço

13h35 – Bonitol

13h50 – Chuva de Gelo

14h05 – Jacutinga

14h20 – As Santinhas

14h35 – Pipoca da Oxeturá

14h50 – Beat XXI

Por volta do meio dia, as baianas iniciam a lavagem das escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã, que fica na Praça Dorival Caymmi, com muita água de cheiro. Pela tarde acontece a festa profana que é regada com muita comida e bebida, além de haver os cortejos e desfiles, como Itapuã Black, Malê Debalê, Bloquinho de Itapuã, A Linha, Cultura Popular e Samba Beleza. E como já é de costume, a Baleia Rosa inflável também fará parte do cortejo deste ano.

No retorno do Bando Anunciador, às 5h, ocorre a Lavagem Nativa na paróquia Nossa Senhora da Conceição da Praia de Itapuã e, em seguida, o grupo é recebido com um café da manhã. Este primeiro momento da lavagem foi introduzido por Dona Niçu, ex-moradora morta há 18 anos, e foi continuado por seus familiares.

A programação é retomada, por volta das 10h, com cortejo com baianas, grupos culturais e Filhos de Gandhy que realiza a segunda lavagem na paróquia Nossa Senhora da Conceição da Praia de Itapuã.Ao longo do dia, diversas agremiações e entidades estarão presentes nas diversas manifestações culturais da Festa de Itapuã, como a Organização de Lideranças da Bahia, a Escola de Samba Unidos de Itapuã e o Bloquinho de Itapuã.