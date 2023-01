Confira como chega o Bahia de Feira na estreia do Baiano

Campeão em 2011 e semifinalista da última edição, o Bahia de Feira estreia no Campeonato Baiano diante do Vitória. O Tremendão disputa o primeiro jogo do estadual diante de sua torcida, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, a partir das 19h15 de quinta-feira (12).

Comandado pelo técnico João Carlos Ângelo, o tricolor do interior iniciou a pré-temporada no dia 1º de dezembro, quando todo o elenco se apresentou.

A nova equipe é formada por 42 profissionais, sendo 35 atletas e sete integrantes da comissão técnica. Dos 35 jogadores, cinco são das divisões de base do clube e 11 foram contratados para esta nova temporada.

O goleiro Adrian Fraga, o zagueiro Baiano, o lateral direito Paulinho, o volante Abuda, o meia Baggio, os atacantes Bruninho, Clessione, Emerson, Janniel, Sibito e Philip são os reforços do Tremendão para a disputa da temporada 2023.

O lateral esquerdo Cazumba, os zagueiros Paulo Paraíba e Pedrão, o volante Diones e o atacante Deon estão entre os remanescentes.

“Nosso objetivo é conseguir o sucesso nesse jogo, contra o Vitória. Sabemos a dificuldade que é o campeonato Baiano, mas com muito trabalho e muita dedicação faremos uma grande competição e chegaremos na final brigando como tem sido nos últimos anos, procurar jogo a jogo fazer o nosso melhor e conquistar as vitórias”, afirmou o técnico João Carlos Ângelo.

Sem desfalques por contusão, o Bahia de Feira deve entrar em campo com Alan, Paulinho, Pedrão, Paulo Paraíba e Fábio; Thiago Corrêa, Macajuba, Lucas Sibito e Baggio; Philip e Emerson.