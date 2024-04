Abertura do Torneio do Trabalhador de 2024 (Foto: Deyvison Novaes)

A 43ª edição do Torneio do Trabalhador teve início no domingo (31), no campo do bairro Bonadiman. O evento, realizado pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas através da Secretaria de Esporte e Lazer, propõe impulsionar e visibilizar o futebol em Teixeira de Freitas.

A abertura do torneio contou com a apresentação das três bandeiras (nacional, estadual e municipal) e a execução do Hino Nacional. Os jogos iniciais, por sua vez, começaram mais cedo. Confira o placar:

Point do Leal 00 X 01 Somos todos Patioba

Inp. Brasil 01 X 00 Lobos Texas

Pangare E. Japão 02 X 00 Proj. Social MFC

Unidos do Barradão 00 X 01 Bar Juventude

Ulisses Guimarães 00 X 01 Zezinho Gás

Proj. Social NB 01 X 00 Colômbia FC

NN Mat. Construção 00 X 01 Família Souza

SINTRASPESB 02 X 00 Fonte Nova FC

Kal Lanches 05 X 00 Vasquinho

Vila Marinha 00 X 02 Cruzeiro Jd. Novo

Real Ulisses Escanteio 01 X 00 Avenj

Vila Real 02 X 00 Força J. Universal

“São 43 anos de tradição desse torneio na nossa cidade. E a Secretaria de Esporte está preparada juntamente a Associação de Futebol do Extremo Sul da Bahia (AFESB) para entregar mais um torneio com muita responsabilidade e respeito aos atletas. Teremos jogos durante todos os finais de semana até a grande final no dia 01 de maio, e a administração pública convida todos a prestigiarem o evento aqui no campo do Bonadiman”, disse Sandra Drago, secretária de Esporte.

Confira a programação dos jogos para o próximo sábado (06), a partir das 14 horas:

Real Texas X Baba Bons de Bola

Espetinho do Leleco X Const. Zé Carlos

Moto Taxi X Nova União

Masterbol X Refrig. Friogás FC

Amigos J. Silva X Jardim das Flores

Abertura do Torneio do Trabalhador de 2024 (Fotod: Deyvison Novaes)

O post Confira como foi a abertura do Torneio do Trabalhador de 2024 apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.