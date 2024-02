Confira como foi a assinatura da ordem de serviço para microdrenagem e pavimentação de ruas do bairro Ouro Verde nesta quarta (31)

Assinatura da ordem de serviço para microdrenagem e pavimentação de ruas do bairro Ouro Verde (Foto: Marley Ribeiro)

Nesta quarta-feira (31), ocorreu a assinatura da ordem de serviço para microdrenagem e pavimentação de ruas do bairro Ouro Verde. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

O sistema de microdrenagem será implementado a partir de tubos PEAD, caracterizados pela baixa rugosidade, soldabilidade e facilidade para manuseio e instalação. Já a pavimentação será executada a partir de blocos retangulares intertravados, conhecidos por sua durabilidade, facilidade de manutenção e permeabilidade. Confira a lista de ruas que receberão o serviço:

Rua Maria Emília de Almeida

Rua Joaquim Muniz de Neto

Rua José Bernardo

Rua Nossa Senhora de Fátima

Rua Galdino Alves de Lima

Rua Vitória Gama

Rua Governador Ernesto Fonseca

Rua Rubens Mota Dantas

Rua Matias de Araujo

Rua Rafael de Castro

Rua Dário Bonfá

Travessa projetada

Representando o Poder Legislativo, o vereador e presidente da Câmara Municipal Tequinha Brito celebrou mais uma conquista concretizada ao município: “quem ganha com os projetos para as obras na nossa cidade são os teixeirenses, que merecem a concretização de todo o compromisso feito pelo poder público”. Para o vereador Ailton Lacerda, “diversos bairros de Teixeira recebem a devida atenção da administração. A drenagem, por exemplo, vai ajudar também os moradores daqui, que sofrem muito durante os períodos de chuva”.

Assinatura da ordem de serviço para microdrenagem e pavimentação de ruas do bairro Ouro Verde (Fotos: Marley Ribeiro)

“O Ouro Verde é um bairro tradicional que aos poucos integra a região central da cidade a partir do crescimento dela. Mesmo assim, estamos cientes do problema crônico de infraestrutura da área”, destacou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “O trabalho só é executado quando identificamos as necessidades ao mesmo tempo em que conversamos com a população. Quem sente os problemas é quem está aqui todo dia. Por isso, a gestão irá trabalhar incansavelmente para atender as demandas dos moradores de toda Teixeira de Freitas”.

Assinatura da ordem de serviço para microdrenagem e pavimentação de ruas do bairro Ouro Verde (Fotos: Marley Ribeiro)

O post Confira como foi a assinatura da ordem de serviço para microdrenagem e pavimentação de ruas do bairro Ouro Verde nesta quarta (31) apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.