Assinatura da ordem de serviço para drenagem e pavimentação de Duque de Caxias (Foto: Marley Ribeiro)

Neste sábado (03), ocorreu a assinatura da ordem de serviço para drenagem e pavimentação da comunidade Duque de Caxias. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

Demonstrando o cuidado da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas não só com a sede do município como também com as comunidades e distrito, a obra irá se concentrar na implementação de sistema de macrodrenagem com tubos PEAD e posterior pavimentação em blocos retangulares intertravados — alcançando, assim, 17 vias.

“O Poder Legislativo está empenhado em trabalhar pelo povo, e isso pode ser visto na aprovação de projetos importantes para a comunidade, como esta pavimentação” disse o vereador e presidente da Câmara Municipal, Tequinha Brito. Já o vereador Mateus Guerra afirmou que “foram enfrentadas várias dificuldades para que este dia pudesse ser escrito na história do Duque. Posto de saúde bem equipado, consultas periódicas, escola reformada; e agora queremos que vocês sejam contemplados com mais esse serviço“.

Assinatura da ordem de serviço para drenagem e pavimentação de Duque de Caxias (Fotos: Marley Ribeiro)

“Estamos felizes e realizados: hoje é o resultado de todo um trabalho intenso dos servidores da administração pública. Trazer o investimento para quem mais precisa é muito gratificante; sabemos da deficiência e nos organizamos pra suprir. Vamos iniciar a obra nas áreas mais problemáticas, e ela poderá ser acompanhada pela população. Teixeira está no caminho do desenvolvimento que precisa“, ressaltou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

Assinatura da ordem de serviço para drenagem e pavimentação de Duque de Caxias (Fotos: Marley Ribeiro)

O post Confira como foi a assinatura da ordem de serviço para obras de drenagem e pavimentação da comunidade Duque de Caxias apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.