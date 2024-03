Confira como foi a reinauguração da Escola Municipal Izidro Correia dos Santos

Reinauguração da Escola Municipal Izidro Correia dos Santos (Foto: Marley Ribeiro)

Neste sábado (02), ocorreu a reinauguração da Escola Municipal Izidro Correia dos Santos, na comunidade Arara. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral. O evento contou com apresentações culturais de grupos da Casa da Cultura, além da execução do hino de Teixeira de Freitas.

A unidade passou por serviços como troca de revestimento cerâmico, pintura geral, substituição de forro de todas as áreas, além da adequação de espaços como cozinha e salas, a fim de proporcionar um ambiente de ensino adequado aos estudantes da região. Para a diretora Josete Torres Silva, que também foi aluna da escola, “este é um marco histórico para a educação no campo. Vejo o cuidado da gestão em proporcionar uma excelente educação aos teixeirenses tanto na zona rural como na urbana. Que continuemos assim; nossos alunos merecem o melhor”.

Reinauguração da Escola Municipal Izidro Correia dos Santos (Fotos: Marley Ribeiro)

“O início da minha carreira enquanto educadora foi na zona rural, e tem sido gratificante presenciar as melhorias realizadas nos prédios escolares das nossas comunidades. Com salas climatizadas, televisores para atender metodologias lúdicas dos professores e mobiliários novos, a administração oferece a mesma assistência de qualidade na sede do município e na zona rural teixeirense”, destacou Regiane Chuaith, secretária de Educação.

Representantes do Poder Legislativo também celebraram a entrega. Segundo o vereador Jucélio Silva, que indicou o projeto, “os moradores da Arara esperaram muito tempo por esta obra. É a maior comunidade em produção de beiju, biscoito e artesanato, por isso precisamos fortalecê-la”. Já para o vereador Bruno Barbosa, “testemunhamos a felicidade no olhar dos moradores. Estamos juntos com o morador do campo, que tanto produz para nossa Teixeira”. O vereador e presidente da Câmara Municipal Tequinha Brito, por sua vez, ressaltou que “a parceria com o Poder Executivo busca olhar para Teixeira de Freitas como um todo, em especial no setor de educação, essencial para o nosso desenvolvimento”.

“Antes da reforma, tínhamos uma estrutura precária e que não atendia as necessidades de alunos e professores. Entregamos agora um equipamento de qualidade, climatizado, feito exclusivamente para os moradores daqui”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Cinco creches de alto padrão, regularização da merenda escolar e garantia do transporte seguro dos estudantes são exemplos do compromisso que temos com a educação de Teixeira de Freitas. A transformação é para todos e de forma igualitária, seja no campo ou na cidade”.

Reinauguração da Escola Municipal Izidro Correia dos Santos (Fotos: Marley Ribeiro)

