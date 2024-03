Jaqueline Roriz manda carta e faz Celina Leão chorar. Leia

A ex-deputada federal Jaqueline Roriz mandou uma carta para a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), que a fez chorar durante a sessão de recebimento do título de Cidadã Honorária de Brasília, nesta quinta-feira (29/2). A solenidade ocorreu na Câmara Legislativa (CLDF).

Celina (foto em destaque) iniciou a vida política no grupo que tinha como objetivo conquistar votos dos jovens para o ex-governador Joaquim Roriz, pai de Jaqueline. As duas se tornaram amigas, a ponto de a ex-parlamentar apoiar a atual vice-governadora em vez da irmã, Liliane Roriz, na eleição para deputada distrital.

No documento lido pelo filho de Jaqueline, o deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL), a ex-deputada lembrou do dia em que Celina fez uma mobilização na frente da casa do ex-governador para convencê-lo a deixar a filha se candidatar. “Colocou na frente de minha casa mais gente do que em comício do PT [Partido dos Trabalhadores]”, escreveu (leia na íntegra abaixo).

Celina foi secretária da Juventude do Distrito Federal em um dos governos de Joaquim Roriz e atuou como chefe de gabinete de Jaqueline antes de ser eleita deputada distrital, em 2010.

A atual vice-governadora do DF contou à coluna Grande Angular que Jaqueline faz parte da história dela e que se emocionou por lembrar do início na vida política, quando pedia votos na Rodoviária do Plano Piloto com a ex-deputada.

“Tenho carinho e amor pela Jaqueline. Esquecemos algumas coisas, entre tantas tarefas do dia a dia, mas ela se lembrava de quando a fazíamos campanha na rodoviária, naquela época de azul e vermelho”, relembrou Celina. À época, a cor representava Roriz, e o vermelho era usado pelo PT, por ser a cor do partido.

Leia a carta na íntegra:

“Eu posso dizer que vi essa menina crescer, politicamente falando. E, quando montamos a frente jovem, [Celina] já mostrou logo seu potencial.

Essa goianinha loira já tinha sido campeã de prova de laço de dupla. Imagina isso. Naquele tempo, já não tinha medo de petistas. E nós enfrentávamos essa turma de igual para igual.

Sempre teve foco e muita determinação. [Ela] se sobressaiu entre os mais de 100 jovens que recrutamos para buscar os votos dos jovens. Nossa busca pelos votos dos jovens tinha como objetivo mostrar que tínhamos propostas para esse público.

E assim aconteceu quando acabou eleição. Com Roriz eleito, foi criada a primeira Secretaria da Juventude do Distrito Federal. E ela [Celina], a princípio, assumiu como subsecretária, mas não durou muito essa nomeação. Como desperdiçar um talento desse?

E, logo, ela virou a secretária. Secretária que não tinha recursos, Celina passava de secretaria em secretaria buscando recursos. E assim ela criou vários programas para atender a juventude, entre eles: a Casa da Menina Moça, para meninas que engravidam ainda adolescentes; o Guia Mirim, de meninos que guiavam turistas em monumentos; [o de] alunos que se destacavam na sala de aula; e muitos outros.

Depois, quando terminou o mandato do governador Roriz, e passadas as eleições, Celina foi ser minha chefe de gabinete, mas não sem antes fazer uma mobilização na frente da casa do meu pai, para convencê-lo a me deixar sair candidata. Colocou na frente da minha casa mais gente do que em comício do PT. Kkkkk

E, assim, começou a trajetória dessa guerreira. Logo, lançou sua candidatura. E, daí, não parou mais.

Tenho o maior orgulho de dizer que sou amiga dessa mulher incrível. Te desejo o melhor que a vida possa te dar. Você foi forjada para esse momento; então, siga seu caminho com esse imenso coração.

Você é protegida de Deus e vai longe.

Temos os mesmos valores: família, pátria e liberdade.

Com amor, Jaqueline Roriz.“